De nouveaux décès au CHSLD Laflèche

Avec de nouveaux décès chez les résidents, la situation au CHSLD Laflèche, à Shawinigan, est toujours préoccupante alors que les équipes attendent de nouvelles ressources cette fin de semaine.

Vendredi, on apprenait que deux résidents de plus étaient décédés, portant le total à 22 décès pour l’établissement. En avant-midi, le Complexe funéraire Pellerin est venu chercher une dépouille. L'entreprise se rend au CHSLD tous les jours depuis une semaine.

Pour ce qui est des cas confirmés de COVID-19, on en comptait huit nouveaux vendredi. Au total, 93 résidents et 58 employés sont désormais touchés.

Les syndicats ne comprennent pas pourquoi l'aide a tardé à venir au CHSLD alors que les besoins sont criants depuis des semaines.

«On rentre au travail et on a des craintes d'attraper la COVID-19. On se demande chaque jour si on va devoir accompagner quelqu’un en fin de vie, sachant que la personne ne pourra pas être entourée de sa famille», s’exclame Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers au CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

«Il faut être capable de donner les soins adéquats à ces personnes-là. Ces personnes âgées là vivent des détresses respiratoires, ils vivent des symptômes qui sont hyper difficiles et qu'on avait anticipés. Ils ont besoin d'avoir les soins nécessaires et de partir dans la dignité dans une condition beaucoup plus humaine que ce qui se fait présentement», affirme Nathalie Perron, présidente du Syndicat des professionnels en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Des employés du CHSLD Laflèche auraient possiblement amené le virus dans un autre établissement en Mauricie. Au moins cinq résidents et des employés du Centre d'hébergement Monseigneur Paquin à Saint-Tite ont passé le test de dépistage et attendent leurs résultats

Les familles des 22 résidents du CHSLD Laflèche amorcent leur deuil alors qu'on commence à mettre un visage sur les victimes de la COVID-19.

Yvette Boisvert, âgée de 92 ans, est décédée mercredi matin. Deux de ses filles ont pu l'accompagner dans ses derniers moments à travers la fenêtre de sa chambre.

Maria Lermytte Reunis a aussi succombé à la maladie en début de semaine. Âgée de 92 ans, la dame résidait au CHSLD Laflèche depuis moins d'un an. Sa fille a pu la voir une dernière fois avant son décès.

25 nouveaux cas dans la région

La COVID-19 semble ralentir sa progression dans la région. On dénombre 673 cas de coronavirus à ce jour. Trente-trois personnes sont mortes de complications liées à la maladie depuis le début de la pandémie. Vingt-cinq personnes sont hospitalisées et 11 patients sont aux soins intensifs. Cent-quarante-quatre personnes sont présentement rétablies.