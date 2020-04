[EN DIRECT VENDREDI 10 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Avec un bilan qui s’alourdit d’heure en heure, notamment en Europe et aux États-Unis, la marque des 100 000 décès liés à la pandémie de coronavirus dans le monde devait être atteinte d’ici samedi, trois mois après l’annonce d’un premier décès à Wuhan, berceau de la maladie, en Chine.

Vous retrouvez ici tous les derniers développements et les plus récents bilans de la pandémie de COVID-19 à travers la planète.

DERNIER BILAN | 6H15

PLANÉTAIRE

1 605 548 cas confirmés

95 808 morts

356 161 personnnes rétablies

AU PAYS

20 765 cas confirmés au Canada, 509 décès

Québec: 10 912 cas confirmés au Québec, 216 décès

AILLEURS DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS - Près de 470 000 cas, près de 16 700 morts

- Près de 470 000 cas, près de 16 700 morts ITALIE - Près de 145 000 cas, plus de 18 000 morts

- Près de 145 000 cas, plus de 18 000 morts ESPAGNE - Près de 155 000 cas, plus de 15 000 morts

- Près de 155 000 cas, plus de 15 000 morts FRANCE - Près de 120 000 cas, plus de 12 000 morts

Suivez l'évolution de la pandémie de coronavirus ici et dans le monde

6H15 | Le nombre des décès causés par la pandémie de la COVID-19 a triplé en huit jours en Belgique avec 3019 morts enregistrés, indique le dernier bilan officiel communiqué vendredi par les autorités sanitaires.

AFP

5h59 | L’Amérique latine et les Caraïbes ont dépassé vendredi les 50 000 cas déclarés de COVID-19, dont plus de 2000 morts, selon un comptage établi par l’AFP à partir des chiffres fournis par les gouvernements et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

5h46 | L’Espagne a recensé vendredi 605 morts de la COVID-19 en 24 heures, le chiffre le plus bas enregistré depuis le 24 mars.

AFP

Au total, 15 843 personnes ont succombé à la maladie dans le pays, un des plus endeuillés du monde par la pandémie et qui est soumis depuis le 14 mars à un confinement des plus stricts.

5h11 | Le premier ministre britannique Boris Johnson n’est pas encore «tiré d’affaire» et doit «prendre le temps» de se reposer pour se remettre de son infection à la COVID-19, a insisté vendredi son père, Stanley Johnson, sur la BBC.

AFP

Le dirigeant conservateur de 55 ans est sorti jeudi soir des soins intensifs où il se trouvait depuis lundi. Il a été transféré vers un autre service de l’hôpital londonien de St Thomas et placé «sous surveillance étroite pendant la phase initiale de sa guérison», selon son porte-parole.