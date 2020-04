«Je crois qu’il a joué trop de hockey» - Claude Julien

Même pendant la pause forcée de la Ligue nationale de hockey, Claude Julien tient à ce que les amateurs se souviennent de toutes les qualités du jeune Nick Suzuki, même s’il est d’avis que celui-ci a beaucoup ralenti en fin de saison.

Invité vendredi à l’émission Hockey Central du réseau Sportsnet, l’entraîneur du Canadien de Montréal est revenu sur les bons et les mauvais coups de son joueur de centre de 20 ans. Avant la pause, Suzuki n’avait récolté qu’un seul point à ses neuf derniers matchs et montré un différentiel de -7.

«La seule chose qui soit arrivée à Nick cette année, et ce n’est certainement pas sa faute, c’est que j’ai senti qu’il ralentissait beaucoup lors du dernier mois en raison de la fatigue, a précisé Julien. Cette fatigue n’était pas nécessairement d’avoir joué avec nous. L’année précédente, il a joué aux Championnats juniors, il a été à la Coupe Memorial jusqu’à la fin de mai. Ensuite le camp de développement en juin, le camp des recrues et ensuite notre camp principal et tout le reste.»

«Je crois qu’il a joué trop de hockey et que ça l’a rattrapé. Je crois que c’est ce qui est arrivé lors du dernier mois. [...] Ça n’avait pas rapport avec son jeu et son intelligence. Je crois qu’il a seulement frappé un mur et je ne connais personne qui ne frapperait pas un mur après avoir joué autant», a poursuivi le pilote du CH.

Un exemple d’intelligence

Au-delà de la fatigue, Julien croit que Suzuki s’en est très bien tiré à ses premiers pas dans le hockey professionnel. Capable de produire tant offensivement (41 points en 71 matchs) que défensivement, le choix de premier tour des Golden Knights de Vegas en 2017 a surtout impressionné l’instructeur par son intelligence.

«Je me souviens de son premier camp après que nous l’ayons acquis via transaction, et l’une des choses que nous lui avons dit était de “travailler fort sur sa vitesse d’exécution parce qu’à ce niveau, il faudra faire un grand pas vers l’avant”. J’ai regardé plusieurs de ses parties dans le junior et il avait rapidement compris», a indiqué Julien.

«Il comprend le jeu si bien. Quand je pense à des joueurs intelligents, je pense tout de suite à lui, a-t-il renchéri. Lorsque tu lui dis quelque chose, tu n’as jamais besoin de lui redire deux ou trois autres fois – il comprend. C’est ce que j’aime de lui.»