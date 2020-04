La nature ne prend pas de repos

Privés de main-d’œuvre étrangère depuis la fermeture des frontières, des vignerons du Québec ont lancé un appel à tous sur les réseaux sociaux. J’ai sauté sur l’occasion !

La semaine dernière, j’ai taillé de la vigne. Ça faisait des années que je souhaitais travailler au champ, mais je manquais toujours de temps. Vous savez, le temps : si accessible et pourtant si rare... Toujours est-il que cette période d’arrêt forcé m’aura fourni un prétexte idéal pour me rapprocher de la « matière première », enfin !

Sécateur (stérilisé) à la main, seule dans mon rang – distanciation sociale oblige –, j’ai observé les ceps de frontenac, de marquette et de petite perle sous tous leurs angles et j’ai taillé. Il y avait quelque chose de méditatif dans l’exercice. Sur certains rameaux fraîchement taillés, on pouvait voir s’écouler un peu de sève. Signe que la plante sort peu à peu de sa période de dormance, que le printemps est bel et bien arrivé et que la nature reprend ses droits sur le froid. Dans moins d’un mois, les bourgeons seront en éclosion. Dans un mois, souhaitons-le-nous très fort, nos vies refleuriront.

D’ici là, plus que jamais, je vous dis : santé !

Vignoble Rivière du Chêne, Rosé Gabrielle 2019

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $½

Daniel Lalande marque un autre bon coup en 2019 avec sa cuvée Gabrielle. Depuis quelques années, cet assemblage de cépages hybrides noirs et blancs s’est imposé comme l’une des valeurs sûres en matière de rosé du Québec. Au nez, une profusion de petite fraise des bois ; en bouche, un fruité tout aussi net et croquant, et une délicieuse fraîcheur. Parfait pour un premier apéro printanier sur la terrasse.

IGP Vin du Québec 12,5 % | Vin rosé | 15,75 $ | 3,5 g/l

Code SAQ : 10817090

Vignoble La Bauge, Évolution Rouge 2017, Non filtré

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $$

Simon Naud n’a jamais peur de se réinventer. Le vigneron établi à Brigham, en Montérégie, a lancé l’an dernier la gamme Évolution, sous laquelle il commercialise, entre autres, ce très bon vin de frontenac noir et de marquette. Un rouge de soif d’inspiration « nature », nerveux, fringant et bourré de bon goût de fruits noirs acidulés. Le fait qu’il soit non filtré n’est sans doute pas étranger à sa texture veloutée et rassasiante. Une très belle découverte ! Et quatre vins disponibles en ligne, sur SAQ.com

Vins du Québec Certifiés 12,5 % | Vin rouge | 22 $

Dans les épiceries fines

Vins de Vienne, Reméages 2018

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $$

Ce vin de France est le fruit d’un assemblage inusité de viognier, de chardonnay, de marsanne et de sauvignon, cultivés sur les sols argilocalcaires du sud de la vallée du Rhône. Le caractère variétal des différents cépages joue au second plan et le vin se distingue avant tout par son caractère méditerranéen : rond, ponctué de fruits blancs et de miel, tout à fait élégant dans sa générosité méridionale.

France 13,16 % | Vin blanc | 19,75 $ | 1,6 g/l

Code SAQ : 13966736

Marqués de Riscal, Rioja Reserva 2015

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $$½

Pour accompagner votre agneau pascal sans vous ruiner, mettez la main sur une bouteille de ce classique de la Rioja. L’usage du chêne américain se dénote à ses accents de coco et de bourbon, sans masquer le fruit; le grain est suave et velouté, le milieu de bouche dense et large, tandis qu’une amertume noble couronne la finale. Long, savoureux et accessible.

Espagne 14 % | Vin rouge | 24,55 $ | 2,5 g/l

Code SAQ : 10270881

Michel Gassier, Costières de Nîmes rosé 2018, Buti Nages

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $½

Le « petit » rosé de Michel Gassier se distingue du lot cette année encore. Bio, taillé pour la table et vendu à petit prix, son attaque en bouche est hyper fraîche, gorgée de fines saveurs fruitées et florales, qu’une salinité et une saine amertume mettent en relief. Longueur et tenue remarquables pour le prix !

France 13,5 % | Vin rosé | 14,95 $ | 1,7 g/l

Code SAQ : 427625

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

♦ Notez que depuis le 6 avril, la SAQ a repris la livraison à domicile via Purolator. Les frais de 12 $ sont toujours versés aux banques alimentaires du Québec.