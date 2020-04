Le bon docteur Graciliano Díaz Bartolo

La semaine dernière, je vous racontais la brève histoire du docteur cubain Leonardo Fernandez, dont l’adolescence un peu rock & roll et rebelle ne laissait en rien présager qu’il se retrouverait comme médecin de thérapie intensive dans différentes missions internationalistes des plus risquées.

Aujourd’hui je vous parle de Graciliano Díaz Bartolo, un autre médecin, qui fait lui aussi partie de la brigade de médecins cubains partis combattre le nouveau coronavirus en Italie.

Originaire de la ville orientale de Santiago, ce médecin dans la jeune soixantaine a lui aussi une longue feuille route parsemée d’embûches. Époux d’une éducatrice en garderie, il est père de quatre filles qui ont toutes un parcours universitaire : l’une est diplômée en hygiène et épidémiologie, l’autre est avocate, l’autre est sociologue et la dernière est en troisième année de médecine.

Après quelques années à travailler comme spécialiste en réparation d’équipement médical, Graciliano entreprend des études en médecine. Au terme de ses six années d’études, il élabore un plan de médecine familiale, qui sera mis en pratique dans la province orientale de Granma, tout en poursuivant une spécialité en médecine généraliste intégrale.

En 2003, quelques années avant l’élection d’Evo Morales à la tête du pays, on l’envoie en Bolivie, à l’occasion de ce qu’on a appelé l’«Octobre noir». L’armée avait réprimé dans le sang des manifestants qui protestaient contre les coupures de gaz. Ce sera sa première mission internationaliste. Il était parmi les premiers Cubains à se rendre à La Higuera, dans la région de Valle Grande, après l’exhumation des restes du Che. Un moment de grande émotion fut sa rencontre avec Chato Peredo, le frère de Inti, un compagnon du Che en Bolivie. Son petit groupe de trois médecins put soigner les populations locales, qui vivaient toujours dans des conditions d’extrême pauvreté, sans alimentation électrique. Le jeune médecin découvrait une autre réalité où Cuba faisait figure de parent riche.

Il se retrouvera ensuite en Guinée, sa plus longue mission, qui lui permit même d’apprendre le français créole des Guinéens. Son groupe de quinze médecins sera chargé de mettre sur pied un programme intégral de santé publique dans les six régions administratives du pays, dont la capitale Conakry. Des années auparavant, d’autres médecins Cubains luttaient, bistouris et armes à la main, de l’autre côté de la frontière, en Guinée-Bissau, aux côtés de la guérilla d’Amilcar Cabral, lâchement assassiné avec la complicité de l’armée portugaise six mois avant l’accession de son pays à l’indépendance.

En 2014, alors qu’il s’apprêtait à revenir chez lui, éclate l’épidémie d’Ebola. Ce jour-là, raconte-t-il tous les internes avaient refusé d’entrer à l’hôpital Donka parce que le chef du corps de garde était mort de l’Ebola dans la nuit. Ils n’étaient plus que deux médecins pour soigner les nombreux malades, alors que la peur s’installait partout. Ils durent apprendre à se protéger pour ne pas être infectés à leur tour. Surtout que personne ne connaissait bien ce virus.

Devant l’ampleur de la tâche, le bon docteur Graciliano accepta de prolonger sa mission au sein de l’équipe chargé de combattre l’Ebola dans la ville de Coyah, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. L’OSM avait demandé aux Cubains présents sur place de demeurer un autre six mois. Puis le président de Guinée sollicita leur aide pour un autre mois, le temps de s’assurer que l’Ebola avait bel et bien éradiqué. Ce fut pendant ce dernier mois que le docteur Diáz Bartolo fit un infarctus. Il fut soigné sur place. Car des médecins de cette trempe n’abandonne jamais leur poste.

Peu de temps après il partit en Haïti, la terre de ses ancêtres, qui venait d’être dévastée par l’ouragan Matthew. Et aujourd’hui, il combat, en compagnie d’une cinquantaine de collègues médecins, dans le nord de l’Italie, le nouveau coronavirus, tout aussi mortel.

Les milliers de médecins et aussi d’infirmières, qui œuvrent dans 59 pays, font la fierté des Cubains. Ils sont la preuve qu’un autre monde est possible, celui de la solidarité et de l’entraide. Merci.