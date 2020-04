Le torchon brûle chez le Jazz

Autrefois des amis presque inséparables, les joueurs du Jazz de l’Utah Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont en mauvais termes depuis que les deux ont contracté la COVID-19, à la mi-mars.

Selon le site sportif The Athletic, Mitchell serait encore fâché du comportement irresponsable de son coéquipier français, qui, rappelons-le, avait blagué lors d’une conférence de presse en touchant les micros de tous les journalistes. Quelques jours plus tard, Gobert devenait le premier athlète d’Amérique du Nord à être testé positif au coronavirus.

Une source de The Athletic rapporte que leur relation est désormais «irrécupérable». Mitchell serait d’ailleurs réticent à travailler sur leur amitié.

En avril, il avait tout de même accepté les excuses de Gobert lors d’une apparition à la populaire émission «Good Morning America».

«Ça m’a pris un moment pour me calmer, avait-il dit. J’ai lu et entendu ce qu’il a dit. Je suis heureux qu’il soit maintenant en santé et je suis aussi heureux de l’être.»

Joe Ingles, un autre membre du Jazz, a tenu à mentionner que ses deux coéquipiers seraient dans un bon état d’esprit lorsque viendra le moment de reprendre les activités dans la NBA.

«Je suis certain que notre équipe s’en sortira, a mentionné l’ailier à "The Score", vendredi. J’ai entendu la réponse de Donovan à cette question et c’est maintenant à Donovan et à Rudy de trouver une solution s’il y a de la frustration.»

«Mais je n’ai aucun doute que lorsque nous retournerons à l’entraînement, notre équipe sera revenue à la normale. Je suis confiant que l’équipe sera correcte, tout comme la chimie», a indiqué Ingles.