L’héroïne de Daniel Brière

« Misha voit plusieurs de ses patients mourir chaque jour. Cette semaine, elle a été témoin de plusieurs décès. »

Pendant sa carrière de 973 matchs dans la Ligue nationale de hockey, Daniel Brière a souvent été acclamé. Ses prouesses à Buffalo et à Philadelphie ont soulevé l’admiration chez les partisans des Sabres et des Flyers. Mais depuis le début de la présente crise planétaire, c’est lui qui est rempli d’admiration.

Médecin en résidence au Chestnut Hill Hospital de Philadelphie, Misha Brière, son épouse, est aux premières lignes dans cette guerre que mène l’humanité contre la COVID-19.

« On est tellement fier d’elle. Ce n’est pas facile. Elle passe plusieurs heures à l’unité des soins intensifs pour essayer d’aider les gens du mieux qu’elle peut avec ce qu’ils ont sous la main », a raconté Brière, joint au téléphone par Le Journal de Montréal.

En raison de sa proximité géographique avec New York, la région de Philadelphie commence à ressentir les effets de la fulgurante propagation du virus, qui a frappé de plein fouet la Grosse Pomme au cours des dernières semaines.

« Ça a commencé à déborder chez nous. Tous les hôpitaux de Philadelphie sont maintenant surpeuplés. Ils commencent à manquer d’équipements, de lits, de respirateurs », a énuméré l’ancien joueur du Canadien, toujours aussi généreux de son temps.

Chirurgienne dans l’armée

Mais Misha Brière en a vu d’autres. Autrefois chirurgienne de l’armée aérienne américaine, elle a vu les atrocités de la guerre lors de déploiements en Afghanistan et aux Émirats arabes unis.

« Dans l’armée, elle a vécu des choses incroyables. Elle est habituée à des moments comme ceux-ci, mais elle trouve étrange que ces moments-là semblent la suivre. Elle pensait qu’en terminant son service militaire (il y a un an et demi), elle serait sortie de ça », a indiqué l’athlète originaire de Gatineau.

À l’image de ses années à servir sous le drapeau américain, Misha Brière voit des collègues tomber au combat. Les cas de COVID-19 au sein du personnel soignant ne cessent d’augmenter, particulièrement au cours de la dernière semaine, alors que la crise a atteint un autre niveau en Pennsylvanie.

En date de vendredi à 8 h, 18 228 cas avaient été recensés dans cet État, dont 5029 dans le seul comté de Philadelphie. On comptait 86 décès dans la Ville de l’amour fraternel.

« Leurs forces sont diminuées parce qu’il y a de moins en moins de docteurs et d’infirmières. Plusieurs médecins ont été infectés, plusieurs sont en isolement », a précisé Brière.

Puisque les médecins en résidence ont déjà la pédale au plancher en temps normal, il devient impensable de presser davantage le citron.

« Avant tout ça, elle faisait déjà de 90 à 95 heures par semaine. Il serait difficile de lui demander d’en faire plus sans qu’elle perde la tête. Tout le monde est au maximum de ce qu’il peut donner. »

Du réconfort

Pour l’instant, la conjointe de Danie Brière n’est pas infectée. Du moins, elle ne démontre aucun symptôme. Mais pour éviter tout risque de propagation, les Brière sont confinés à l’intérieur de leur demeure. La promenade avec les chiens constitue l’unique sortie de la famille.

« On fait même livrer l’épicerie », a-t-il précisé.

Par contre, pas question, pour Daniel et ses fils, de s’isoler de la femme de la maison. Épauler l’héroïne de la famille est primordial, peu importe les risques.

« Elle a besoin de notre soutien. Elle travaille déjà beaucoup, alors on n’a pas voulu la placer encore plus en isolement », a souligné le Québécois de 42 ans.

« Et pour nous, ça fait partie de la vie de tous les jours. Ça ne nous inquiète pas, a-t-il ajouté. Est-ce qu’on sera infecté à notre tour ? On ne le sait pas, mais on ne veut pas s’arrêter à ça. »

La situation à philadelphie

En date de vendredi à 8 h

5029 cas sur 18 228 recensés dans l’État

cas sur 18 228 recensés dans l’État 86 décès

À cheval sur deux saisons

Daniel Brière est un homme occupé en cette période incertaine

Daniel Brière est bien placé pour savoir qu’il y a autre chose que le hockey dans la vie, surtout lorsqu’il voit sa femme médecin se démener en cette période de crise sanitaire. Mais il n’a pas le choix, il doit préparer ses équipes pour l’après-pandémie.

Retraité du hockey depuis la fin de la saison 2014-2015, l’ancien attaquant occupe désormais les postes de vice-président chez Comcast, la compagnie propriétaire des Flyers de Philadelphie. Il est également le vice-président aux opérations et directeur général des Mariners du Maine, de la Premier AA Hockey League (autrefois la East Coast Hockey League).

« Je travaille de la maison. En fait, ça me permet de travailler sur de longs projets, pour lesquels il est difficile d’investir des heures pendant la saison », a-t-il expliqué.

Sauf que la réalité des deux formations est bien différente. D’un côté, on ignore ce qu’il adviendra de la saison de la LNH, alors que de l’autre, la Premier AA Hockey League a été l’un des premiers circuits à annoncer l’annulation de la fin de son calendrier, le

14 mars.

« C’est plus facile avec les Mariners parce qu’on peut passer immédiatement à la prochaine saison. Surtout du côté business, a soutenu Brière, qui occupe ce poste depuis juin 2017. On peut se lancer dans des projections au niveau des ventes, de la marchandise et des concessions. Sur le plan du marketing, on peut préparer notre campagne publicitaire et déterminer ce que sera notre histoire. »

Stoppés en pleine ascension

En ce qui a trait au produit à mettre sur la patinoire, la situation est un peu plus compliquée. Certains joueurs ont beau l’intéresser, ils sont plusieurs à détenir des contrats avec des équipes de la Ligue américaine ; des ententes valides jusqu’à la fin de juin. Et peut-être plus, si la LNH et la LAH s’entêtent à vouloir terminer la saison ou présenter des séries éliminatoires.

« On doit se contenter de parler à des agents en essayant de faire plusieurs plans selon les joueurs qu’on aimerait aller chercher. Ce n’est pas évident », a-t-il expliqué.

La complexité est similaire chez les Flyers.

« On est en attente. On ignore ce qui va se passer. Est-ce que qu’on va jouer le reste de la saison, les séries éliminatoires, un tournoi ? C’est étrange parce qu’il faut se préparer pour les séries éliminatoires, tout en gardant un œil sur la saison prochaine. »

Ce qui est dommage pour les Flyers, c’est qu’au moment où Gary Bettman a suspendu la saison, ils avaient le vent dans les voiles. Vainqueurs de neuf de leurs 10 derniers matchs, ils s’apprêtaient à coiffer possiblement les Capitals de Washington au premier rang de la section Métropolitaine.

On fondait donc beaucoup d’espoir sur le tournoi printanier.

Équipes en difficulté

Dans le Maine, les Mariners occupaient le quatrième rang de la division Nord, toujours en quête de leur qualification pour les séries éliminatoires. Leur parcours a été interrompu à 10 matchs de la fin du calendrier régulier.

Comme c’est le cas dans tous les circuits, plusieurs équipes perdront de l’argent en raison de cette pandémie. Le coup risque d’être difficile à encaisser pour certaines formations de cette ligue mineure. Peu d’entre elles roulent sur l’or.

« De notre côté, on s’en sortira parce qu’on a les Flyers et Comcast Spectacor en arrière de nous. Mais je ne peux pas parler pour les autres équipes. Ça ne sera facile pour personne, alors on espère un retour des activités le plus rapidement possible. »

Au train où vont les choses, rien n’est moins sûr.