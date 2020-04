Négligées, les résidences privées?

Bien qu’un grand nombre de décès dus au coronavirus soient concentrés dans six CHSLD, les résidences privées pour aînés ne sont pas à l’abri de la pandémie.

C’est pourquoi plusieurs d’entre elles ont entrepris de rehausser les mesures d’hygiène dans leurs établissements pour protéger employés et résidents.

Cependant, elles se butent à une hésitation, voire même à un refus de certains fournisseurs d’équipement de protection de leur fournir du matériel. Ils auraient reçu la consigne de prioriser le réseau public, qui comprend les CHSLD et les hôpitaux.

«En tant que résidence privée, on est peut-être un peu oubliés», estime Marc Taillefer, directeur adjoint de la résidence Souvenirs du coeur, à Lavaltrie.

En désespoir de cause, il doit se tourner vers d’autres fournisseurs et payer jusqu’à 16 fois plus cher les masques de protection. «Au lieu de nous vendre la caisse à 30 $, ils demandent 500 $. Je me suis même fait proposer 2000 $ sur le marché noir.»

Le problème ne touche pas seulement les masques, mais aussi d’autres équipements de protection. «C’est impossible de se procurer des jaquettes jaunes jetables. On doit utiliser les réutilisables», ajoute-t-il.

Sa résidence, qui accueille 70 personnes atteintes de déficience cognitive, ne compte aucun cas de COVID-19. Néanmoins, les précautions sont de mise dans le milieu pour éviter toute contamination, que ce soit de la gastro, de la bactérie C. difficile, ou autre.