Pas de festivals jusqu’au 31 août

Ce qui n’était qu’une question de temps depuis quelques jours est finalement devenu une réalité, vendredi. Le gouvernement Legault a demandé l’annulation de tous les événements culturels jusqu’au 31 août, en raison de la crise de la COVID-19. Malgré tout, evenko assure être « en mode solution » pour sauver d’une annulation complète ses festivals, dont Osheaga.

L’annonce n’a surpris personne, vendredi après-midi. Québec a demandé l’annulation de tous les festivals et événements publics culturels, intérieurs et extérieurs, jusqu’à la fin août afin de faire respecter les mesures de distanciation physique de deux mètres.

« C’est dans une perspective de protection de la santé publique qu’il est jugé préférable d’annuler les festivals et autres rassemblements culturels et sportifs, intérieurs et extérieurs, pour la période estivale », a-t-on précisé par voie de communiqué.

En entrevue à TVA Nouvelles, la ministre du Tourisme Caroline Proulx a affirmé que le gouvernement verserait comme prévu toutes les subventions aux festivals qui devaient en recevoir.

Plus tard dans la journée, evenko a confirmé que ses trois festivals qui devaient avoir lieu en août (Osheaga, ÎleSoniq, Lasso Montréal) ne se tiendraient pas aux dates prévues. Le promoteur a ajouté qu’il poursuivait sa réflexion quant aux options qui s’offrent pour ces événements.

« Nous ferons tout en notre possible afin de minimiser les impacts de cette décision auprès de nos parties prenantes, en tentant de reporter les événements lorsque possible », a déclaré par voie de communiqué Jacques Aubé, président-directeur général d’evenko.

Encore en réflexion

Le festival Nuits d’Afrique a de son côté déclaré qu’il préparait une édition spéciale à l’automne, au lieu des habituelles dates de juillet. L’équipe de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu a quant à elle annoncé l’annulation de sa 37e édition.

Dans l’est du Québec, les Grandes Fêtes Telus de Rimouski, le Festival de la chanson de Tadoussac et le Festivent de Lévis ont tous choisi d’annuler leur édition de cet été. Au ComediHa ! Fest-Québec, on privilégie encore un report plutôt qu’une annulation.

Avec la collaboration de Sandra Godin