Plats à emporter: se régaler en aidant nos restos

Avant même que le gouvernement demande aux restaurateurs de fermer leur salle à manger en raison de la crise de la COVID-19, plusieurs d’entre eux ont fait preuve de créativité et d’efficacité en élaborant un menu pour emporter.

Le chef Martin Juneau, du Pastaga, Vin nature & Restaurant, à Montréal, est l’un de ceux qui «s’est «viré de bord à 180 degrés» dès le début de la pandémie en misant sur les plats à emporter. Sur sa page Facebook, il a même expliqué avoir mis sur pied «un plan de sécurité gastronomique baptisé SOUVID-19»!

Et il semblerait que ce plan, qui comprend un nouveau menu chaque jour, a ouvert l’appétit à bien des clients. On peut les comprendre d’avoir succombé à des huîtres, à un risotto aux champignons ou encore à une macreuse de boeuf braisée à prix abordable. «Le resto est très achalandé, a confié le chef en entrevue avec Anaïs Guertin-Lacroix. En ce moment, on est presque aussi occupés qu’en temps normal.»

Ce fort achalandage a même incité la conjointe du restaurateur, Valérie Roberts, à se transformer temporairement en livreuse, et ce, de façon totalement bénévole. «Les plats à emporter et la livraison changent vraiment la donne pour les restaurateurs en cette période de crise», souligne Martin.

La chroniqueuse Marie-Claude Lortie a d’ailleurs abondé en ce sens en lançant le message «C’est ouvert,

on appuie» dans l’une de ses chroniques. «Au lieu d’annuler vos réservations, remettez-les à plus tard. Et achetez là où on cuisine encore», a-t-elle écrit dans La Presse.

Prudence et précautions

Dans cette mouvance, le chef assure que les plats sont préparés dans les règles de l’art et que toute l’équipe est particulièrement prudente afin de respecter les mesures d’hygiène qui s’imposent. D’ailleurs, fait encourageant pour les restaurateurs et rassurant pour les clients: le ministère de l’Agriculture indique sur son site Web qu’il n’y a pour le moment «aucune preuve que la COVID-19 peut être transmise par les aliments».

«Le respect des bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité alimentaires et la cuisson sécuritaire des aliments minimisent de façon générale le risque de transmission de toute contamination et de toute maladie d’origine alimentaire», peut-on y lire.

Le ministère invite par ailleurs la clientèle à éviter l’utilisation de l’argent comptant pour les transactions et à se laver les mains après avoir manipulé l’emballage et avant de manger.

Trois belles initiatives solidaires

1. La boulangerie artisanale Première Moisson offre gratuitement le café aux employés du réseau de la santé et des services d’urgence, par soutien et par solidarité pour leur travail acharné.

2. Lorsqu’on commande au moins cinq repas en livraison au comptoir santé Buddha-Station, à Québec, le restaurant prépare aussi cinq repas pour les banques alimentaires locales.

3. La Table agroalimentaire du Saguenay—Lac-Saint-Jean propose aux citoyens d’encourager leurs commerçants locaux favoris — y compris plusieurs restos et des microbrasseries — en achetant des chèques-cadeaux en ligne. Cet élan de solidarité permet aux entreprises fermées ou dont les services sont réduits d’avoir un revenu et de retrouver leurs clients dès le retour à la normale.