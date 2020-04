Rien ne sera plus comme avant

Il y aura un avant et un après COVID-19. De ça, il ne faut point douter. François Legault l’a par ailleurs souligné : on assistera sans doute à un changement de culture au Québec.

Deux mètres de distance

Si la tendance se maintient, ça pourrait prendre un méchant bout avant qu’on puisse à nouveau se serrer la main, se faire la bise et pique-niquer dans un parc. En attendant, nos existences seront faites de masques, de Purell et de mesures de confinement.

Il faudra s’armer de patience. On en a pour des mois encore avec cette distanciation sociale. Mais le fameux « deux mètres de distance » n’est que l’incarnation mathématique de ce qui va venir ensuite.

Seriez-vous à l’aise, vous, d’aller vous entasser dans un mariage cette année ? Vous assisteriez à un concert, iriez au cinéma sans penser qu’il y a possiblement une personne infectée assise à côté de vous ? Aurez-vous la tête tranquille lorsque vos enfants retourneront sur les bancs d’école ou à la garderie ? Pas moi.

On a perdu notre naïveté

D’un point de vue civilisationnel, on a été extrêmement privilégiés. Jamais, historiquement, le destin de la race humaine n’a été aussi directement menacé. Jusqu’à ce qu’on parle sérieusement de la crise climatique — et c’est tout récent — et qu’on en prenne plein la gueule avec cette pandémie, on se pensait invincibles. Et on l’était.

Mettons qu’on vient collectivement de frapper notre Waterloo. La croissance infinie, la croissance sans obstacle et absolue, je veux dire, est une utopie. On le savait tous, au fond. Non ? Sauf qu’on ne voulait rien changer. Moi la première.

On vivait dans le déni parce que notre désir d’avoir tout, tout le temps, d’acheter au plus bas prix, de traverser la planète à bord de gros oiseaux de métal a été plus fort que tout.

Ce n’est pas nouveau. C’est dans la nature de l’Homme de vouloir avoir le dessus sur la nature. Quelle ironie, quand même, de constater que c’est un virus invisible à l’œil nu qui sera venu à bout de nos idées de grandeur.