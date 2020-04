Une réouverture partielle qui suscite de l’espoir

Un entrepreneur de Québec qui a dû faire des gestes déchirants en raison du confinement, entrevoit un espoir avec la réouverture partielle d’un des restaurants dont il est copropriétaire, soit un Boston Pizza.

• À lire aussi: COVID-19: finis les transferts d’aînés en CHSLD

• À lire aussi: Un déconfinement partiel cet été, dit Trudeau

«Notre priorité maintenant c’est de relancer les opérations livraisons et commandes à emporter du Boston Pizza Lebourgneuf mercredi. Tous les jours, je reçois des téléphones et des messages Facebook de clients. Si la réponse est bonne, on pourrait ensuite repartir celui de Saint-Nicolas (Lévis)», a lancé Jonathan Delarosbil vendredi.

Lui et ses associés possèdent quatre des six Boston Pizza de la région de Québec. Il est aussi associé dans six bars de quartier. Ces deux domaines sont frappés de plein fouet par les mesures de protection contre la COVID-19.

«C’est un vent d’espoir. Juste le fait de penser de remettre les pieds dans le restaurant, de repartir les cuisines, les machines, de recommencer à faire du service, pour nous, c’est motivant. Ça va nous aider de passer au travers. Les employés que j’ai contactés sont heureux eux aussi», a-t-il ajouté.

Moments sombres

Les impacts des mesures gouvernementales se sont fait rapidement sentir dans ses entreprises. «Mettre 275 employés à pied, ça été une journée noire», a souligné M. Delarosbil qui a dû se départir de son personnel.

«Je n’aurais jamais pensé faire ça un jour étant donné le contexte de pénurie de main-d’œuvre qu’on vivait encore il y a un mois. C’est difficile d’avoir des employés, encore plus d’en avoir des bons. Je suis confiant de pouvoir réembaucher l’ensemble quand ça va reprendre. C’est notre objectif. Mais il y a tellement d’incertitudes. Les employés sont inquiets et nous posent des questions au quotidien. Malheureusement, nous n’avons pas les réponses. C’est difficile.»

Gros efforts

Les dernières semaines ont été surtout consacrées à trouver des sources de financement pour voir aux dépenses courantes, malgré l’absence de revenus.

«Le plus difficile comme entrepreneur c’est la bureaucratie. Les programmes changent pratiquement tous les jours. Je ne blâme pas les gouvernements. Eux aussi vivent avec les aléas que ça comporte et doivent adapter leurs programmes», constate-t-il.

M. Delarosbil se réjouit notamment que le prêt de 40 000$ aux petites entreprises soit maintenant aussi accessible aux bars. «Je ne m’inquiète pas pour nos bars. Les bâtisses nous appartiennent. Ils sont en bonne santé financière. Ils sont là pour rester.»

«Les restaurants sont à loyers et les coûts fixes sont élevés. Les locateurs devront faire preuve de compréhension. La seule façon de passer au travers c’est d’avoir une bonne entente», estime-t-il.

Coup dur

L’entrepreneur et ses associés ont encaissé un choc jeudi lorsqu’ils se sont aperçus que trois de leurs quatre restaurants ne se qualifiaient pas pour une subvention parce que leur masse salariale est légèrement supérieure à un million de $.

«On essaie de voir d’autres programmes, poursuit-il. Les gouvernements vont s’ajuster. Je suis confiant qu’ils ne nous abandonneront pas. À date, on ne peut pas se plaindre. Les efforts sont là de leur bord. On parle aussi avec notre banquier pour avoir un fonds de roulement. Des prêts c’est aussi de l’endettement pour nos entreprises. Il faut aller en chercher, mais pas trop.»

«On a ouvert notre premier restaurant en 2006. On a tellement mis d’argent et d’efforts. On veut que les quatre passent au travers la crise. Mais c’est un stress quand on se lève le matin.»

«On va passer au travers. Il faut être confiant, c’est ce qu’il nous reste la confiance», conclut l’homme d’affaires.