PELCHAT, Lionel



À Montréal, le mercredi 8 avril 2020 est décédé, à l'âge de 84 ans, Lionel Pelchat, époux de Hélène Brunet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Valérie (Vincent) et Véronique (Simon), ses petites-filles Aude, Alix, Justine et Laurence, ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, parents et amis.Compte tenu des circonstances, les funérailles seront célébrées ultérieurement.