THÉORÊT CHARBONNEAU

Pauline



C'est avec une grande tristesse que nous soulignons le décès de madame Pauline Théorêt, à l'âge de 87 ans, survenu paisiblement et entourée des siens, à Waterloo, le 7 avril 2020. Elle était l'épouse de monsieur Roland Charbonneau avec qui elle a partagé 62 ans de vie d'amour.Outre son époux bien-aimé Roland, elle laisse dans le deuil ses filles : Sylvie Charbonneau (Marc Lemay), Nathalie Charbonneau (Johanne Labrèche), ses petits-enfants Nicolas St-Pierre (Karine Morissette), Geneviève St-Pierre (Eric Lafontaine), Olivier St-Pierre; son arrière-petit-fils Zachary, sa soeur Lise Théorêt, ses neveux et nièces : Suzanne Salvatori et sa fille Lise, Daniella Salvatori, Anna Maria Salvatori et son fils John,Caterina Salvatori, Monique, Richard,Diane, Guy, François, Jean-Marcel, Réjean (Pauline), Denis (Louise), Guylaine, Daniel (Nathalie), Lyne ainsi que autres parents et amis.Un grand merci au Dr Caroline Loignon et a son équipe pour leur support tant apprécié.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.Compte tenu des circonstances actuelles, la cérémonie à été reportée à une date ultérieure.5034 FOSTER, WATERLOO, QC, J0E 2N0Tél. 450 539-1606 ou 1 888 730-6666Téléc: 450 539-3035www.famillebessette.com