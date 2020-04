De ZWIREK Bernard



Décédé le 9 avril 2020 à l'âge de 87 ans, il rejoint sa bien-aimée (épouse) Diane Raymond.Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Harry), Sylvie (Luc) et Martine (Pierre), ainsi que ses petits-enfants: Anthony, David, Camille, Guillaume, Laurence, Jérémie, Marie-Pierre et son cousin Michael Peligal (Helen).On se souviendra de Bernard en tant que le charismatique Deno, du duo de danse professionnel "Rosita et Deno". Il était un fier membre de l'association des professionnels financiers "Million Dollar Round Table" (MDRT).La famille remercie le personnel du centre d'hébergement de la Pinière pour tous les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au "COVID-19 Solidarity Response Fund".