NOISEUX, Richard



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Richard Noiseux, époux de Mme Lorraine Duchesne, survenu à Verdun le 6 avril 2020 à l'âge de 81 ans.Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Hélène (Nicholas Frenette), Luc (Isabelle Poirier) et Isabelle (Marc St-Georges). Il laisse également neuf petits-enfants qu'il aimait profondément : Maxence, Blaise et Quentin Frenette, Éloïse, Clémence et Alexis Noiseux ainsi que Juliette, Pierre et Ève St-Georges.Lui survivent ses soeurs Marie (Émile Descary) et Louise (Jacques Lagacé), ses belles-soeurs Louise Dubois (feu Pierre Duchesne) et Francine Duchesne (Eugène Fortin), ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Richard était un homme de foi, foncièrement positif et ce, en dépit de sa maladie et des circonstances difficiles du dernier mois. Il était profondément attaché à sa famille qui était au coeur de sa vie. Il entretenait notamment une relation attentive et aimante envers ses enfants et petits-enfants.Particulièrement dévoué à sa communauté, Richard a exercé sa profession de pharmacien avec passion et rigueur au sein de la pharmacie dont il a été propriétaire à Verdun pendant plus de trente-cinq ans. Il a aussi été vice-président de l'Ordre des pharmaciens pendant de nombreuses années.À cause des circonstances exceptionnelles que nous vivons, la cérémonie funéraire sera remise à plus tard.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à sa mémoire à PROCURE.