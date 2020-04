ALLY, Monique



À Montréal, le mercredi 8 avril 2020 est décédée, à l'âge de 77 ans, Monique Ally, épouse de feu André Ayotte.Elle laisse dans le deuil son fils Patrick, sa soeur Louise (Robert), son beau-frère et ses belles-soeurs Liliane (feu Georges), Normand (Louise) et Denise (feu Claude) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires seront célébrés à une date ultérieure.