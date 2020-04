Lescop, Marguerite

(née Geoffrion)



À Montréal, Marguerite Lescop est décédée le 3 avril 2020 à l'âge de. Mariée à René Lescop, professeur au Collège Stanislas (décédé en 1977), elle était mère de sept enfants: Renée (Pierre Rochefort), Annik (Pierre Monette), Joëlle (décédée en 2008), Jean-Yves (Francine Noiseux), Kateri (Claude Briand), François (Louise Gannon) et Christian (Marcelle Foley).Marguerite Lescop laisse une grande famille de 18 petits-enfants: Christine, Stéphanie, Véronique, Mitouka Baudouin; Kateri, Jean-Christophe, Antoine Lescop-Sinclair; Marie-Joëlle, Nicolas Rivard; Raphaël, Noémie, Ariane Lescop; Antshiusse, Gaëlle André-Lescop; Alexia Messier; Timothée Hélary-Lescop, Flavie, Daphnée Lescop. Elle laisse aussi 31 arrière-petits-enfants et un en devenir.Femme moderne et très active, écrivaine et conférencière, récipiendaire du prix du Grand public au Salon du livre de Montréal en 1996 pour son autobiographie, médaillée de l'Ordre du Canada, Marguerite Lescop a semé toute sa vie joie et bonheur autour d'elle, surtout auprès des personnes âgées à qui elle insufflait son énergie et sa vitalité.Elle qui avait trois ans lors du premier épisode de la grippe espagnole est morte paisiblement des suites de la COVID-19, entourée du personnel du CHSLD Alfred-Desrochers de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). La famille tient à remercier l'équipe du quatrième étage pour leurs bons soins prodigués tout au long de ces quatre dernières années.Ses funérailles seront célébrées en temps opportun.Des dons offerts en sa mémoire à Tel-Aide ou à la Fondation Institut de gériatrie de Montréal seraient appréciés.