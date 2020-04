Air Canada: les cabines passagers de trois avions reconfigurées pour augmenter la capacité de fret

MONTRÉAL | Air Canada a annoncé samedi la reconfiguration des cabines de trois de ses appareils 777-300ER de Boeing de son parc aérien pour augmenter leur capacité d'emport de fret.

Par cette initiative, le transporteur aérien compte doubler sa capacité d’emport de fret, les appareils reconfigurés pouvant transporter environ 90 tonnes de fret, soit l’équivalent de près de neuf millions de masques médicaux.

«La transformation des 777-300ER de Boeing, nos gros-porteurs internationaux les plus vastes, double la capacité de chaque vol et permettra de transporter plus de marchandises», a indiqué par communiqué Tim Strauss, vice-président - Fret, d'Air Canada.

«L'expédition rapide au Canada de fournitures essentielles, notamment médicales, et leur distribution dans l'ensemble du pays sont impératives pour combattre la crise de la COVID-19», a-t-il ajouté.

«La transformation rapide de certains de nos appareils pour répondre à la demande de transport de fret démontre notre habileté à promptement tirer parti de l'actif que constitue notre parc aérien», a dit pour sa part Richard Steer, premier vice-président - Exploitation, d'Air Canada.

Les trois appareils 777-300ER de Boeing sont convertis par Avianor, spécialiste en maintenance avions et en intégration cabine, dans ses installations de Mirabel, près de Montréal.

Avianor a mis au point une solution technique spécifique afin de retirer 422 sièges passagers et de concevoir des zones de chargement de caisses légères, contenant de l'équipement médical, a-t-on précisé.

Selon Air Canada, 40 vols tout-cargo ont été exploités depuis le 22 mars, alors qu’il est prévu d'en exploiter 20 par semaine.