GARCEAU, Clermont

1933 - 2020

À l'Hôpital Général du Lakeshore, le 4 avril 2020, à l'âge de 86 ans est décédé Monsieur Clermont Garceau, époux de feu Nicole Cléroux.

Il était le père bien-aimé de Marie-France et le Papi adoré de Thierry. Il laisse également dans le deuil sa soeur Micheline, ses frères Yvon (Lise) et André (Hélène), neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.

En raison des circonstances, un hommage lui sera rendu à une date ultérieure.

En guise de sympathie des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient grandement appréciés.

https://www.coeuretavc.ca/

1434, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500

Montréal, Qc, H3G 1R4 Tél. 1-800-567-8563