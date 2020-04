Baisse de 21% des crimes à Longueuil en raison de la crise

La criminalité a chuté de 21 % dans les cinq villes desservies par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le SPAL rapporte une baisse généralisée dans presque toutes les catégories d’infractions criminelles en mars 2020, comparativement à mars 2019, selon une compilation que ce corps policier a transmise au Journal.

En tout, 993 crimes ont été répertoriés en mars dernier, soit 261 de moins qu’au cours du même mois en 2019 sur ce territoire de plus de 405 000 habitants qui englobe Longueuil, Boucherville, Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville.

Harcèlement (-74 %), menaces (-53 %), vols à l’étalage (-50 %), fraudes (-38 %) et voies de fait (-10 %) sont autant de crimes ayant diminué depuis que le gouvernement a décrété des mesures pour limiter la propagation de la maladie, comme la fermeture des bars et des centres d’achats.

Marie Beauvais-Lavoie

Porte-parole du SPAL

La consigne de rester à domicile et l’interdiction de faire des rassemblements ont contribué à réduire de 22 % l’ensemble de la criminalité avec violence et de 15 % les crimes contre la propriété.

On ne déplore aucun meurtre ni tentative de meurtre. La police longueuilloise s’attend que cette baisse se poursuive tant que la crise ne sera pas résorbée.

« Il s’agit d’une situation que le SPAL ainsi que l’ensemble des corps policiers du Québec n’ont jamais vécue », a rappelé l’agente Marie Beauvais-Lavoie, en ajoutant que le SPAL a adapté ses méthodes d’intervention, de prévention et de soutien aux clientèles vulnérables.

Plus de patrouilleurs

Entre autres, on a assigné 25 patrouilleurs supplémentaires sur le terrain uniquement pour répondre aux appels reliés à la COVID-19, en plus d’avoir déployé l’escouade de sept policiers à moto plus tôt que les années précédentes pour sillonner les rues et les parcs.

Seuls les crimes sexuels (+1 %) ainsi que les vols par effraction dans des résidences et dans des commerces (84 en mars 2020, en hausse de 29 %) ont augmenté.

Les voleurs ont vraisemblablement entrepris de cibler des commerces ayant dû fermer leurs portes en raison de la pandémie et les policiers entendent leur porter « une attention particulière », a assuré l’agente Beauvais-Lavoie.

Le SPAL reçoit entre 60 et 100 appels par jour ainsi que plus de 400 questions des citoyens sur ses réseaux sociaux concernant la COVID-19.