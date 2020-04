LEMAY, Gérard



À Saint-Jérôme, le 7 avril 2020, est décédé paisiblement et entouré de ses proches Monsieur Gérard Lemay, époux de Madame Marie-Thérèse Labranche. Il avait 92 ans. Il repose maintenant auprès de son fils Benoît et de sa fille Dominique (Jean-François Lavallée).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants François (Yaroslava Lemay) et Marie-Hellène (David Shewan), ses petits-enfants Annabelle, Alexandra, Philippe et Marina, ses frères Marcel (Denise Perreault) et Maurice (Suzanne Schofield), sa belle-soeur Marie-Marthe Labranche (feu Armand Martel), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Dans le contexte actuel, les funérailles seront reportées. Les détails de la cérémonie seront divulgués ultérieurement sur le site Web de la Maison Trudel.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Aloïs Alzheimer de Saint-Jérôme ou à Développement et Paix.Nous remercions tout spécialement l'équipe de l'unité prothétique du CHSLD Saint-Jérôme pour leur dévouement et leur professionnalisme.