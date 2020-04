Charles Hudon prêt à revenir avec le Canadien

Le Québécois Charles Hudon avait disputé six matchs consécutifs avec le Canadien de Montréal avant que la Ligue nationale de hockey ne suspende ses activités en raison de la pandémie de coronavirus. Il s’agissait alors d’une belle opportunité pour l’attaquant de se faire valoir.

Hudon avait obtenu plus de 15 minutes de temps de jeu lors de la moitié de ces duels et avait même marqué le but gagnant lors de l’un d’entre eux, face aux Islanders de New York.

«C’est sûr et certain, a admis Hudon d’entrée, à savoir s’il était déçu de perdre une opportunité comme celle-là, lors d’une entrevue accordée à l’émission Salut Bonjour Weekend sur les ondes de TVA, samedi. Mais quand tu regardes tout ça, il y a toujours quelque chose qui arrive pour le bien, donc on verra qu’est-ce qui arrive pour la suite.»

«Je me concentre, je m’entraîne encore, je suis prêt à revenir avec le Canadien, a-t-il continué. Pour moi, c’est juste une pause. Quand je vais revenir, je vais être prêt.»

Franc-tireur dans la Ligue américaine

Hudon n’a joué que 15 matchs avec le CH cette saison, amassant deux points.

Toutefois, sous les ordres de Joël Bouchard avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine, le Québécois de 25 ans a obtenu 35 points, dont 27 buts, en 46 parties.

«Au début, je te dirais que ç’a été difficile, a-t-il confié, à propos de sa rétrogradation. Les premières semaines, j’étais un peu moins souriant, je voulais moins aller à l’aréna. Je me suis pris deux ou trois jours pour penser à tout ça et c’est là que j’ai eu plus de fun, que j’ai repris le goût de jouer au hockey. Avec Joël et Alex Burrows, on a travaillé des choses qu’on ne travaille jamais.

«J’avais beaucoup plus de fun à rester en bas qu’à être en haut et ne pas jouer, a ajouté Hudon. Je savais que si j’avais à avoir une chance, c’était pour jouer plus souvent. Jouer dans la Ligue américaine, c’était juste du bonbon pour moi parce que ça allait super bien. J’étais un joueur important pour l’équipe et on s’en allait dans la bonne direction pour faire les séries.»