«Questionnaire de Proust-Baillargeon» de Normand Baillargeon: Confidences de 50 personnalités québécoises

Le philosophe Normand Baillargeon, auteur de plusieurs ouvrages, a réinterprété le fameux Questionnaire de Proust, rendu célèbre au 19e siècle pour les réponses apportées par le grand écrivain français, afin d’obtenir les confessions de 50 personnalités québécoises. Dans Questionnaire de Proust-Baillargeon, ces gens parlent d’eux, de leurs goûts, de leurs espoirs, souvent avec beaucoup d’humour.

Normand Baillargeon avait envie de faire ce livre depuis très longtemps. «Je dois avouer que je ne suis pas un grand fan de l’œuvre de Marcel Proust, comme auteur. Mais je reconnais que c’est un très grand écrivain», explique-t-il en entrevue.

Le fameux questionnaire de Proust, dans lequel le grand écrivain pose toutes sortes de questions pour tenter de discerner la personnalité des gens, l’a toujours intrigué et amusé.

«Ça fait très longtemps que j’avais envie de le faire passer à des personnalités québécoises. Je le trouve amusant. Je trouve que c’est un petit coup de sonde dans les personnalités qu’on connaît et qu’on aime, dans une société. Ça n’a pas de prétention scientifique, bien entendu, mais c’est quelque chose qui me semble amusant, intéressant et instructif un peu, aussi.»

Normand Baillargeon l’a évidemment adapté à notre époque et à la réalité québécoise. «Proust ne pouvait pas demander, dans le questionnaire qui porte son nom, quelle est la télésérie que vous préférez ou quel est le film que vous aimez le plus.»

Cinquante personnalités, de Chrystine Brouillet à Michel Tremblay, en passant par Guy A. Lepage et Lorraine Desmarais, se sont livrées de bonne grâce à l’exercice.

«On a voulu avoir quelque chose de représentatif de la diversité de notre société, une parité hommes-femmes, des gens appartenant à différentes professions, différents groupes sociaux. Il y a des politiciens, des athlètes, des écrivains.»

Certaines répliques sont particulièrement drôles. «On voit la personnalité des gens — c’est le but de l’exercice. Il y a des mots d’esprit surprenants et des réponses auxquelles, parfois, on ne s’attend pas!»

Normand Baillargeon leur a aussi demandé à quelle époque et à quel endroit ils souhaitaient vivre. Et la majorité a répondu que c’était au Québec, maintenant. «C’est une des choses qui m’a le plus surpris, agréablement, dans les réponses du livre. C’est vraiment remarquable.»

Il présume que les gens qui ont répondu au questionnaire sont «très au courant de ce qui se passe dans le reste de l’humanité, des différentes époques, des différents endroits sur Terre».

Les réponses sont révélatrices. «Ces gens disent : c’est ici que je suis bien. Ça signifie quelque chose de très intéressant sur le Québec actuel — c’est pas pour rien que tant de gens viennent au Québec et sont contents d’être ici.»

Beaucoup de personnalités ont une affection particulière pour la chanson française et pour les Beatles. Plusieurs ont répondu qu’ils aimeraient être doués en musique. «C’est assez particulier. Ça signale l’importance que prend la musique dans nos vies, actuellement.»

Normand Baillargeon est philosophe.

Il a enseigné à l’UQAM de 1989 à 2015.

Il a publié une soixantaine d’ouvrages traitant d’éducation, de philosophie, de littérature et de politique.