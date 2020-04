COVID-19 : éclosion de cas dans un CHSLD de l’Est-du-Québec

Une éclosion de cas de COVID-19 a été observée au CHSLD de Maria, en Gaspésie. Jusqu’à présent, deux résidents et un membre du personnel ont été testés positifs et sont en isolement.

Dans la même municipalité, une autre éclosion a été déclarée récemment dans la résidence privée du Manoir du Havre. Une enquête épidémiologique est en cours afin de savoir si les deux cas d’éclosion sont liés.

Selon le Centre Intégré de Santé et de Services sociaux (CISS) de la Gaspésie, les résidents infectés du CHSLD de Maria ont été placés en isolement dans une aile réservée à cet effet et les travailleurs sont munis d’équipements de protection.

Les familles des résidents ont été informées et les 97 personnes âgées et 115 employés devront tous passer des tests de dépistage de la COVID-19. Une infirmière en prévention des infections est maintenant affectée en permanence à l’établissement.

«Ce qu'on constate c'est qu'il y a de la contamination chez les gens qui n'ont pas de symptômes, c'est peut-être ce qui est arrivé dans le cas du CHSLD à Maria, a indiqué le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe.

«On isole les personnes, on s'assure que les employés demeurent sur place, qu'il n'y a pas de rotation de changement d’institution. C'est une situation qu'on se doutait qui allait arriver. On le voit ailleurs, on n'est pas épargnés», a ajouté M. Lapointe.

On recense maintenant 90 cas pour la région de la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, une augmentation de six en moins de 24 heures. Parmi ceux-ci, trois seraient liés au CHSLD de Maria et 58 au Manoir du Havre. Onze personnes au total dans ce secteur ont été hospitalisées depuis le début de la crise, et certaines auraient obtenu leur congé d’hôpital.

Mauvaise gestion

Par ailleurs, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) dénonce la gestion des mesures de sécurité mises en place par le CISSS du Bas-Saint-Laurent à l’égard du personnel et des usagers. L’obligation de porter un masque est en vigueur depuis mercredi dernier seulement.

Le SCFP dénonce qu’un seul masque soit fourni à chaque employé pour leur quart de travail. Les masques ne sont changés que lorsqu’ils sont souillés alors que le fabricant recommande de le changer aux heures pour éviter de s’auto contaminer et de propager le virus. Si un employé est testé positif à la COVID-19, sept jours d’isolement sont requis au lieu de 14 en raison du manque de personnel. Des employés auraient également rapporté au syndicat avoir reçu la demande de faire sécher leurs masques afin de les réutiliser. Certains ayant publié la directive sur leur page Facebook se seraient aussi fait rappeler à l’ordre par leur employeur.

«Il y a énormément de peur chez nos travailleurs qui ne se sentent pas protégés et écoutés adéquatement par leur employeur. On avance dans le réseau de la santé à pas de tortue pour mettre en place ces mesures-là alors que c'est urgent. J'aimerais qu'ils mettent en place une seule et unique directive, celle du gros bon sens», déplore le représentant syndical du SCFP, Yannick Proulx.

Joint par l’équipe de TVA Nouvelles, le CISSS du Bas-Saint-Laurent se défend et mentionne que la situation des CHSLD est sous contrôle dans la région. Il affirme appliquer à la lettre toutes les recommandations de l’Institut National de la Santé publique du Québec (INFPQ) et du gouvernement. L’institution mentionne que les propos alarmants sont inutiles dans les circonstances et que les mesures sont appliquées avec rigueur.

«On trouve cette sortie du SCFP alarmante inutilement alors que tout se passe très bien dans nos CHSLD pour le moment. Au contraire, on reconnaît que nos employés appliquent les mesures avec une grande rigueur», indiquait le CISSS du Bas-Saint-Laurent par téléphone samedi matin.

Un membre du personnel du CHSLD de Rimouski rencontré sur place par notre équipe soutient le travail des gestionnaires et n'observe aucun manquement à ce niveau. Cette personne déplore plutôt la pénurie de masques à l’échelle mondiale. Actuellement, aucun cas d’éclosion et de COVID-19 n’a été déclaré dans les milieux d’hébergement du Bas-Saint-Laurent.