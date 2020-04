COVID-19 et animaux de compagnie

Toujours dans la tourmente de la COVID-19, alors que les choses évoluent rapidement et qu’on en apprend toujours plus sur ce nouveau virus, il y a encore beaucoup de questions en lien avec la COVID-19 et nos animaux de compagnie. Voici des réponses à quelques-unes de vos questions.

1. Mon vétérinaire n’accepte plus de vacciner mon chaton de 3 mois. Est-ce normal ?

Oui. À mesure que les choses évoluent avec la COVID-19, les normes aussi. Ainsi donc, l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ) a pris position le 5 avril dernier à propos de l’offre de services vétérinaires en ce temps de crise sanitaire et précise que les vaccins (les rappels et les premiers vaccins) ne devraient pas être dispensés pendant cette période. La seule exception : si l’animal est dans une situation à risque élevé, dans un environnement où une maladie infectieuse sévère comme le parvovirus canin ou la panleucopénie féline est présente. La situation sera réévaluée le 14 avril prochain. En cas de doute, ne prenez pas de risque et téléphonez à votre médecin vétérinaire.

2. Mon médecin vétérinaire ne veut pas que j’entre dans la clinique. Seul mon animal peut y être admis. Est-ce normal ?

Oui. Par souci de sécurité, il faut absolument protéger autant le public que les employés des établissements vétérinaires en limitant les contacts entre humains. Il s’agit d’une mesure de distanciation sociale (ou physique) tout à fait adéquate. D’ailleurs, il est important de ne pas vous présenter avant d’avoir téléphoné à votre clinique et reçu l’autorisation préalable.

3. C’est la période de l’année où mon chien doit passer son test de dépistage pour les vers du cœur. Que dois-je faire ?

Pour le moment, les tests de dépistage contre les vers du cœur doivent aussi être retardés selon l’AMVQ. Par ailleurs, la prévention sera encore nécessaire en temps et lieu. Je vous suggère donc de consulter votre médecin vétérinaire par téléphone à ce sujet.

4. Mon animal se fait vieux et a plusieurs problèmes de santé. Qu’adviendra-t-il si je devais le faire euthanasier durant cette période ? Est-ce que l’euthanasie est toujours possible ?

Oui. Ce service est maintenu. Toutefois, l’organisation de ce service de fin de vie peut varier d’une clinique à l’autre. Je vous suggère donc de contacter votre médecin vétérinaire traitant à l’avance pour en discuter avec lui.

5. Puisque les vaccins pour animaux ne sont plus dispensés actuellement, comment puis-je protéger mon animal contre les maladies infectieuses courantes ?

En attendant la reprise de la vaccination, tous les animaux devraient tous être isolés les uns des autres afin de diminuer la transmission de maladies infectieuses animales. Les chats, et surtout les chatons, devraient être gardés à l’intérieur. Pour les chiots, les sorties devraient se faire uniquement sur votre terrain. Pour votre chien adulte, quand cela est possible, utilisez le plus possible votre cour arrière, sinon gardez-le en laisse lors des promenades et gardez-le aussi à distance des autres animaux.

6. Devons-nous faire un test de dépistage de la COVID-19 pour notre animal s’il démontre des symptômes tels que la toux et la fatigue ?

Actuellement, bien que des tests existent dans certains laboratoires, il n’y a pas lieu de faire du dépistage de la COVID-19 chez les animaux de compagnie. Ce n’est pas recommandé en ce moment. Toutefois, si votre animal présente ce genre de symptômes, il est important de contacter votre médecin vétérinaire tout en vous rappelant que bien des maladies félines courantes peuvent être à l’origine de ces symptômes.