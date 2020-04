COVID-19: l'APTS demande des équipements de protection pour ses membres

MONTRÉAL – L’Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (APTS) demande l’accès à des équipements de protection pour ses membres envoyés dans les CHSLD.

L’APTS refuse que des ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues et travailleuses sociales soient envoyés dans des foyers d’éclosion de la COVID-19 sans équipement de protection individuelle.

«Je demande à la ministre McCann de s'engager solennellement à fournir ces mesures de protection essentielles à la sécurité de nos membres ou, à défaut, qu'elle les autorise à user de leur droit de refus de travailler», a indiqué samedi Andrée Poirier, présidente de l’APTS, par voie de communiqué.

L’APTS réagissait ainsi à la volonté de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, de transférer une partie des membres de l’APTS dans les CHSLD aux prises avec de nombreux cas d’infection virale.

«Nos membres veulent aller porter secours aux personnes âgées dans les CHSLD et dans les résidences privées pour aînés, mais pas au prix de leur santé et de celle de leur famille», a souligné Mme Poirier.

Depuis le début de la pandémie, le personnel professionnel et technique est laissé à lui-même lorsqu'il s'agit d'avoir accès à du matériel sanitaire et à de l'équipement de protection, a déploré la présidente de l’APTS.

«Nos membres arrivent au travail avec la peur au ventre et on leur impose de rapporter leur linge contaminé à la maison et de risquer d'infecter leurs proches. C'est tout simplement inacceptable!» a-t-elle fustigé, appelant la ministre McCann à agir au plus vite.