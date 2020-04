COVID-19: le retour à l'école n’impliquera aucun compromis sur la santé

Le premier ministre François Legault a voulu se montrer rassurant samedi, en affirmant que le retour en classe n’impliquera aucun compromis sur la santé, seul critère qui permettra de déterminer quand les enfants retourneront sur les bancs d’école.

Vendredi, M. Legault avait créé la surprise en affirmant qu’un retour à l’école avant le 4 mai figurait parmi les scénarios à l’étude. Cette déclaration avait soulevé une vague d’indignation parmi des parents et des enseignants, inquiets pour les risques sur leur santé.

M. Legault a corrigé le tir samedi lors de son point de presse quotidien. «La journée qu'on va rouvrir les écoles, c'est parce que j'aurai été prêt à envoyer mes propres enfants, là. Donc, il n'est pas question de ne faire aucun compromis», a-t-il affirmé. «C'est la santé des Québécois qui va primer pour décider quand on rouvrira les écoles», a-t-il ajouté.

Photo Didier Debusschère

Le premier ministre a par ailleurs précisé que plusieurs scénarios étaient à l’étude, dont un retour en classe avec un nombre réduit d’élèves, une réouverture d’écoles dans certaines régions seulement ou encore que la reprise des classes se fasse de façon non obligatoire.

Le Dr Horacio Arruda a aussi voulu rassurer les parents inquiets qui sont eux-mêmes à risque, souffrant par exemple de maladies chroniques. Il va «falloir qu’on ait des stratégies qui vont protéger ces personnes-là aussi, pas rien que les 70 ans et plus, mais les personnes qui ont des maladies chroniques et autres».

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE

Avec ces déclarations samedi, le premier ministre «est venu calmer une tempête qu’il avait lui-même semée», affirme la présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement, Josée Scalabrini

Cette dernière considère toutefois que M. Legault est resté «très vague» dans ses déclarations.

Cette fédération syndicale souhaite que Québec mette les enseignants «dans le coup» en les consultant sur les différents scénarios de retour en classe présentement à l’étude.