SIMONCELLI, Michel



Michel Simoncelli nous a quittés vendredi le 3 avril dernier laissant derrière lui le souvenir indélébile d'un homme énergique, charismatique, aimant la vie et les humains, accordant temps et affection à son amoureuse, ses enfants, sa famille et à ses nombreux amis.Il laisse dans le deuil sa conjointe Dominique Paul, ses trois enfants, Guillaume, Gabriel et Chloé, sa mère Carmela Cimone, son frère Robert (Danielle Paquin) et famille, sa soeur Diane (Gilles Bourque) et famille, ainsi que de très nombreux collègues et amis fidèles.Compte tenu des circonstances, un événement commémoratif qui lui ressemblera se tiendra ultérieurement. Vous en serez avisés par courrier électronique.En guise de reconnaissance pour les soins prodigués, Michel souhaitait que des dons soient adressés à la Fondation du CHUM. Nous tenons à remercier tout particulièrement la Dre Hera Sebajang et les membres de son équipe ainsi que l'ensemble du personnel soignant et d'entretien du 11e étage sud.Vous pouvez adresservos marques de sympathie à :famillepaulsimoncelli@gmail.com