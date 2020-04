De guerre ou de croisière: le navire, terrain idéal pour l’épidémie

PARIS | Des porte-avions Roosevelt et Charles de Gaulle aux luxueux paquebots de croisière... de la grande peste noire du XIVe siècle au Covid de 2020, le bateau, avec sa promiscuité et son étrave vagabonde, est un terrain de propagation idéal pour une épidémie.

« Le pire endroit où avoir une épidémie, comme un feu, c’est un endroit clos loin de tout secours, tel qu’un navire en haute mer », résume l’universitaire américain Alfred Crosby dans « Epidemic and Peace » en 1918.

L’actuelle pandémie de Covid-19, qui a déjà tué plus de 100 000 personnes dans le monde, a des effets particulièrement amplifiés dans les bâtiments civils et militaires où des milliers d’humains s’entassent dans des volumes réduits, partagent de nombreuses infrastructures, et où l’isolement et le débarquement des malades est compliqué à mettre en œuvre.

« Les problèmes infectieux ont toujours été une part importante de la médecine maritime. Au XIXe siècle, les médecins maritimes étaient essentiellement des hygiénistes », rappelle à l’AFP Jean-Pierre Auffray, président de la Société française de médecine maritime. « Le risque est double: le transfert de la maladie à terre et l’infection des gens à bord ».

Même si les bateaux de guerre et de croisière sont différents (plus spacieux pour les civils et même si les populations sont différentes des militaires jeunes et des croisiéristes retraités), les mécaniques de contagion y sont les mêmes.

Les gens à bord utilisent de nombreux équipements en commun et se croisent plusieurs fois par jour, que ce soit sur la piste de danse d’un paquebot ou sur la passerelle d’une frégate.

Feu vert au virus

Tous les feux sont donc au vert pour les microbes, rappelle le Pr Auffray. Une fois la maladie à bord, le traitement et l’isolement des malades est la seule solution. Quand cela est possible.

« Un commandant doit très tôt mettre en place de manière décidée une quarantaine et des isolements » estiment les auteurs d’un article de l’Institut naval américain (USNI) de 2006 consacré à la quarantaine navale.

Mais se pose la question cruciale du maintien de la capacité opérationnelle d’un bâtiment militaire infecté.

« Dès lors que plus d’un tiers de l’équipage est touché, il devient difficile de conserver ses distances de sécurité (gestes barrières) avec les autres. Dans un ''central opération'' où les opérateurs ont bien souvent chacun une console, on ne peut pas déplacer les meubles pour éloigner les gens les uns des autres », explique à l’AFP un officier français se remémorant une épidémie de gastro-entérite à bord.

Pendant l’épidémie de grippe dite espagnole en 1918, la situation était telle sur le croiseur américain USS Pittsburgh que « si un bâtiment allemand s’était présenté », il n’aurait pas été capable de l’affronter, rappelle l’USNI.

À bord, « tous les efforts étaient consacrés au seul soin des malades et pratiquement tout le navire leur était octroyé », résumait à l’époque l’amiral William B. Caperton.

Isoler des marins est plus facile sur un bâtiment militaire, car « les chefs sont habitués à prendre des mesures restrictives et contraignantes pour leurs subordonnés », rappelle l’USNI.

À contrario, c’est plus compliqué de contraindre des milliers de clients ayant payé cher leur billet à rester dans leurs cabines sur un paquebot immense.

« Ce navire est totalement inapproprié au contrôle de propagation des infections. Il n’y a pas de distinction entre les zones vertes (saines) et rouges (potentiellement infectées) » et « le personnel peut circuler d’un endroit à l’autre, manger, téléphoner », dénonçait en février Kentaro Iwata, spécialiste des maladies infectieuses monté à bord du paquebot en quarantaine Diamond Princess, où plus de 700 des 3700 personnes à bord ont été infectées par le Covid-19.

Peste noire

L’autre grande peur est celle de la propagation d’une épidémie après le débarquement et les autorités refusent parfois de laisser accoster les navires contaminés. Le paquebot Zaandam a ainsi erré pendant des semaines en mars au large de l’Amérique latine, avec ses malades.

Lors des siècles passés, passagers et équipages des bateaux en quarantaine étaient maintenus loin des ports, dans des lazarets, souvent situés sur des îlots.

« L’éthique n’était pas la même, la quarantaine c’était: +vous mourrez sur votre bateau et ne venez pas nous contaminer+ », rappelle M. Auffray.

Car avant le transport aérien de masse, ce furent longtemps les bateaux qui propagèrent les épidémies.

Comme la peste noire, ramenée en Méditerranée en 1348 par des marins gênois, contaminés durant le siège du comptoir de Caffa, en Crimée par les cadavres de soldats tatars pestiférés que catapultait au-dessus des murailles l’armée du Khan, décimée par la maladie et contrainte à lever le siège.

Mais en reprenant la mer, les Gênois embarquent avec eux la « mort noire » qu’ils propagent lors des escales à Constantinople et en Sicile, ainsi qu’à leur retour à Gênes, et qui saignera l’Europe et l’Afrique du Nord.

« Malheur à nous qui (...) lançâmes les dards de la mort » à nos parents et voisins venus nous accueillir, raconte à l’époque le chroniqueur italien Gabriele de Mussis. « Tandis que nous leur parlions, tandis qu’ils nous étreignaient et nous embrassaient, nous dispersions le poison de nos lèvres ».