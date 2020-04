Des livraisons personnalisées

Au lendemain de la fermeture des commerces jugés non essentiels, le libraire Maximilien Bouchard a décidé d’offrir des livraisons à domicile à Jonquière et à Chicoutimi. Une initiative fort appréciée par la clientèle saguenéenne.

La Librairie Marie-Laura, dont il est propriétaire, à Jonquière, existe depuis 1994. Il a commencé à y travailler à l’âge de 12 ans et il a racheté le commerce fondé par son père, il y a cinq ans.

« Je me suis rendu compte que les gens appréciaient se faire livrer les livres par un employé de la librairie. C’est quelque chose que j’avais sous-estimé », a-t-il fait remarquer.

Maximilien Bouchard sent que les gens ont répondu à l’appel du premier ministre François Legault concernant l’achat local. « On a un gros soutien de notre clientèle et on le sent », a-t-il indiqué, lors d’un entretien téléphonique.

Le libraire-propriétaire a quitté son domicile situé à huit minutes de voiture de son commerce, mercredi, pour lancer la journée.

« J’ai commencé vers 8 h 35 en répondant aux commandes internet effectuées la veille. J’ai aussi pris les messages sur la boîte vocale et j’ai rappelé les gens », a-t-il raconté.

Les gens peuvent commander par téléphone, par la page Facebook du commerce et aussi par l’entremise du site leslibraires.ca.

L’école à la maison

Les livres qui permettent de faire l’école à la maison sont les meilleurs vendeurs en ce moment.

Méconnaissable, le premier roman de l’auteure saguenéenne Valérie Jessica Laporte est le best-seller de la Librairie Marie-Laura. Le livre raconte le quotidien d’une enfant autiste qui est en fugue.

« Elle devait lancer son livre ici et faire une séance de signatures le 26 mars dernier », a-t-il fait savoir.

Maximilien Bouchard a aussi mis en ligne des capsules vidéo sur la page Facebook de la librairie afin de présenter les jeux de société et des casse-têtes qu’il a dans sa boutique. Il a une très belle réponse de ce côté.

Les guides de voyage, précise-t-il, qui sont habituellement populaires, n’ont pas beaucoup de succès en ce moment. Même si ses journées sont bien remplies, le libraire consacre un peu de temps à la lecture.

« Je suis en train de terminer le roman de Valérie Jessica Laporte et j’ai aussi la bande dessinée White Knight, de Batman, du scénariste et dessinateur Sean Murphy sur ma table de chevet », a-t-il dit.

Maximilien Bouchard voit son rôle comme étant celui qui établit un pont entre la culture et les gens isolés à la maison.

« On reçoit de beaux messages de la clientèle. C’est très stimulant et on va passer au travers », a-t-il laissé tomber.

Les suggestions de Maximilien

Photo courtoisie, Libre Expression

Méconnaissable

Valérie Jessica Laporte, 2020

Un homme meilleur

Louise Penny, 2020

Ténèbre

Paul Kawczak, 2020

L’arbre-monde

Richard Powers, 2018

Juliette à Tokyo

Rose-Line Brasset, 2020

* On peut se procurer des livres dans les libraires indépendantes via le site leslibraires.ca.