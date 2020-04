Des milliers de cocos de Pâques pour les aînés

Des milliers d’aînés des résidences Sélection Retraite recevront aujourd’hui un coco de Pâques signé Chocolats Favoris afin de les réconforter en cette journée bien spéciale en raison du confinement.

« Normalement, Pâques, c’est le moment où on fait un gros party, il y a beaucoup de gens qui se regroupent et là, cette année, on ne peut pas le faire. Alors on s’est demandé comment on pouvait trouver une solution pour avoir du plaisir et rendre ça moins lourd, tout en respectant les règles mises en place », explique Mylène Dupéré, vice-présidente, Affaires publiques et communications corporatives, du Groupe Sélection.

Ainsi, Sélection Retraite livrera 15 000 cocos de Pâques de Chocolats Favoris aux résidents de ses 43 établissements pour aînés. « On encourage une entreprise québécoise », fait valoir Mme Dupéré, alors que le premier ministre François Legault a récemment invité les Québécois à acheter des produits locaux. Les entreprises Sélection du Pâtissier, Les emballages Carrousel et Fins Gourmands ont également été mises à contribution dans l’opération.

Conditions difficiles

La fête de Pâques se déroulera dans un contexte bien particulier pour les aînés cette année. Si les Québécois sont confrontés à d’importantes restrictions, les personnes âgées vivant en résidence sont carrément confinées à leurs domiciles. « Depuis le 23 mars, nos aînés n’ont pas le droit de sortir de la résidence et plein d’activités ont été annulées », illustre Mylène Dupéré.

François Legault mettait justement la population en garde jeudi dernier contre la tentation de déroger aux règles de distanciation sociale en ce jour de fête. « Il ne faut pas aller visiter nos parents, nos grands-parents, a-t-il rappelé. Faites comme moi. Je n'irai pas voir ma mère (...) mais je vais l'appeler. »

Cadeaux aux « anges gardiens »

L’initiative des résidences Sélection Retraite fait écho à celle de l’usine Vigneault Chocolatier, de Québec, qui a fait livrer jeudi dernier plus de 4500 tablettes de chocolat à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, ainsi qu’au Centre d’hébergement de l’hôpital Chauveau.

« Notre équipe souhaite simplement dire merci à tous ces braves hommes et femmes du milieu de la santé qui ont aussi besoin d’un petit moment de bonheur. », a commenté Jean-René Lemire, coprésident de l’entreprise.

- Avec la collaboration de Diane Tremblay