FORGET née Plourde, Rita



À Saint-Sauveur-des-Monts, le 4 avril 2020, est décédée madame Rita Forget (née Plourde). Elle aurait eu 87 ans le 9 avril. Son décès n'est pas attribuable au coronavirus. Née en 1933 à Ville-Émard (Montréal), elle était la fille de Raoul Plourde et de Marie-Louise Ouellette. Auparavant domiciliée à Saint-Jérôme, Rita Plourde a eu pour époux Gaston Forget, chirurgien, décédé en février 2006.Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants: Lyse (Robert Charland), André (Carole Houle), Claude, Louise (Michel Gagnon) et Alain (Martine Bernatchez); ses neuf petits-enfants et ses deux arrière-petites-filles; ainsi que de nombreux parents et amis.Compte tenu de la crise sanitaire exceptionnelle en cours et des mesures de distanciation et de confinement en vigueur, il n'y aura pas de réunion, de cérémonie ni de funérailles publiques pour le moment. Rita qui a tant et si bien veillé sur nous tout au long de sa vie active ne nous en tiendra certainement pas rigueur…Elle fut confiée à la :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Jérôme et/ou à la Fondation Pallia-Vie.www.palliavie.ca