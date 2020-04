Hécatombe chez les serveurs

Chaque samedi, les recherchistes de notre Bureau d’enquête de Montréal, Québec et Ottawa débusquent les fausses nouvelles, vérifient des déclarations et trouvent les vrais chiffres.

-24 %

C’est la baisse d’emplois observée au mois de mars dans le secteur des services de restauration et d’hébergement au Canada. Cela représente 294 400 emplois.

Il s’agit de l’industrie la plus durement touchée par la pandémie de coronavirus, selon les données de Statistique Canada qui ont été mesurées lors de la semaine du 15 au 21 mars.

Pendant cette période, les provinces ont recommandé ou ordonné à divers degrés des mesures de distanciation sociale, comme limiter la capacité d’accueil des restaurants ou préparer seulement des plats à emporter.

Ces chiffres pourraient donc grossir le mois suivant. La fermeture des salles à manger n’a été ordonnée que le 22 mars au Québec, par exemple.

Des baisses ont aussi été constatées dans le domaine de « l’information, la culture et les loisirs » (– 13,3 %), les services d’enseignement (– 9,1 %) et le commerce de gros et de détail (– 7,2 %).

La diminution moyenne pour l’ensemble du secteur des services se chiffre à 6,3 %.

– Sarah Daoust-Braun

241 %

C’est le taux d’augmentation des achats de papier de toilette par rapport à la moyenne de l’an dernier, dans la semaine du 8 au 14 mars, selon de nouvelles données de Statistique Canada.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la COVID-19 était une pandémie le 11 mars, ce qui a notamment causé un mouvement de panique dans certains magasins à grande surface. Les rouleaux de papier de toilette, entre autres biens essentiels, se sont envolés.

Les consommateurs se sont également rués sur plusieurs produits de soins personnels, qui ont connu une hausse impressionnante des ventes dans cette même semaine. Le désinfectant à mains (de type Purell) est en tête de liste, avec une hausse de 639 % en comparaison de la moyenne de 2019. Suivent les masques et les gants (377 %), les papiers-mouchoirs (253 %) et les lingettes nettoyantes (231 %).

Les aliments secs et de longue conservation ont également été très populaires : le riz a connu une hausse de 239 % comparativement à la moyenne de l’an dernier, les pâtes alimentaires, 205 %, et les légumes en conserve, 180 %.

Enfin, les produits frais les plus populaires ont été les œufs, avec une hausse de 63 % par rapport à la moyenne de 2019, les pommes de terre (51 %) et le porc (49 %). Les fruits et légumes surgelés sont en tête de liste du côté des produits de congélation, avec respectivement une hausse de 117 % et 129 %.

– Marie Christine Trottier