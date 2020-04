La tournée

Enfin, je connaîtrai nos humoristes, car je les aurai tous vus au moins une fois. Parce que presque tous ou un bon nombre ont un numéro diffusé sur illico et nous nous en tapons un par jour. La découverte de la semaine est Guy Nantel, que je n’avais jamais vu à l’œuvre. Pas nécessairement le plus drôle, mais certainement un des meilleurs textes livrés, comme peu d’humoristes (ou même de politiciens) peuvent le faire. Avec des opinions réfléchies, profondes, il vide des sujets lourds comme la religion ou la politique et c’est drôle.

J’ai vu le dernier show de Daniel Lemire. Du bonbon, du bon vin, des vieilles pantoufles. Tu ris aux 10 secondes et on finit avec Ronny, Henri et Oncle Georges. Je ne me tannerai jamais.

Pas à la télé, mais la surprise du mois est arrivée en avion. Le spectacle Rien que sur une... de Dominique Paquette. Manon a été obligée de me dire de baisser le ton tellement je riais fort sans m’en rendre compte à cause des écouteurs. Un raconteur formidable, et son numéro sur l’invention du calendrier est génial. Pourquoi sept jours... pourquoi pas 10 ? Pourquoi 12 mois ? 24 heures ?

DE CHEZ VOUS

Vous ne lâchez pas, et je me demande si Facebook a déjà été aussi occupé. Ceux et celles qui ont une âme d’humoriste, laissez-vous aller, vous aidez les autres. Voici quelques exemples comiques...

Le plus dur dans l’adolescence, ce sont les 50 premières années.

Je suis en train d’organiser mon week-end et je ne sais pas encore si je vais aller dans la cuisine ou dans le salon.

Cadeau de Pâques 2020 : un cocovid.

Les gens abrègent « CV » parce qu’ils ne savent pas écrire « coulicouloume vitré ». Inacceptable.

Quelle est votre prochaine destination voyage ? Los Chambros ? Las Couzinass ? Santa Salouna ? Porto Toilettas ? Isla Balconetta ?

Un animal n’est pas si difficile à dresser. Observez aujourd’hui le nombre d’humains qui ne connaissent pas les mots « assis », « reste » et « maison ».

ET DE CHEZ NOUS

J’ai tellement pris de poids que sur la balance c’était écrit : « Évitez les rassemblements ».

Pas de trouble avec la Fée des Dents, mais j’ai pas hâte de voir la Fée des dettes.

La police vient d’arrêter un joueur de soccer qui a « faké » avoir la COVID-19.

Ça ne me dérange pas d’être en quarantaine, il y a un mois, j’étais dans la soixantaine.

Dès que la situation sera redevenue normale, les Hells organisent un Chemin de Compostelle en Harley.

Ça y est. Je viens de finir de rentrer le bois. Je suis maintenant rendu aux décorations de Noël.

Mon vieux pick-up m’étonne. Il fait maintenant 20 kilomètres aux trois semaines.

Grande influence de François Legault. Il y a 143 enfants qui se sont arraché une dent, cette semaine.

« C’est ben beau acheter québécois, mais faut pas venir fou. » (les choux de Bruxelles)

« Ouan, ça, c’est vrai... » (les noix de Grenoble)

« Vos yeules ! » (les crevettes de Matane)

EN PASSANT