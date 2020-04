Le panier famille, le panier couple

Ou le panier solo ! Oui, depuis plusieurs semaines, tout le monde ressent que la crise engendrée par la COVID-19 bouleverse notre vie. Tant sur le plan de la santé (physique et psychologique) qu’au niveau professionnel, social, familial, personnel et sexuel.

Il n’est certes pas faux d’affirmer que la vie a pris un tout autre aspect depuis l’éclosion virale actuelle. Certaines personnes diront même qu’elles s’ennuient de cette routine d’« avant pandémie », cette routine qui leur paraissait alors si monotone, mais qui, maintenant, leur manque terriblement ! Voici l’intimité revisitée... version confinement.

À chacun son panier

En cette période de confinement, certains trucs peuvent s’avérer extraordinairement efficaces pour remonter le moral. C’est pourquoi je vous suggère de remplir le panier qui vous convient. Par exemple, pour une famille où résident plusieurs enfants, il sera probablement utile d’avoir une panoplie d’éléments dans sa réserve, pour divertir, détendre et amuser la troupe tout en favorisant des apprentissages. Le panier famille devrait donc contenir tout ce que ça prend pour réveiller les neurones, mais également suffisamment de trucs pour favoriser l’endormissement une fois la nuit tombée ! Voici une suggestion pour mettre en branle l’élaboration du panier famille :

1. Lors du repas familial, où tous les membres sont attablés, demandez à chacun de penser à trois activités et de les conserver pour soi pour le moment.

2. Donnez-vous une heure et ensuite retrouvez-nous toute la famille dans une pièce de la maison – pas de téléviseur allumé, pas de cellulaire en main.

3. Une personne se charge de prendre en note les idées lancées à tour de rôle et une autre les dépose dans un pot sur le comptoir de cuisine ou sur une table du salon.

4. Chaque soir, une personne pigera une note (intéressant lorsque ce n’est pas toujours la même personne qui pige !)

Vous verrez rapidement la différence au sein de la dynamique familiale, car le plaisir de piger éventuellement l’idée que l’on a soi-même inventée pour la faire vivre aux autres membres de la famille, est très gratifiant !

Pour le panier couple, vous pouvez procéder sensiblement de la même manière... toutefois, assurez-vous d’être très discrets si vous ne vivez pas seuls ! Glissez le mot à l’oreille de votre partenaire et invitez-le à vous retrouver quelques minutes plus tôt au lit, afin de mettre par écrit les idées et de les placer dans une boîte à l’abri des regards. Cet exercice d’imagination est souvent très excitant.

Quelques idées pour vivre des moments coquins en couple :

Magasiner en ligne pour un jouet érotique.

Soirée massage avec une lotion pour le corps.

Faire une lecture érotique à haute voix.

Offrir une séance d’effeuillage (strip-tease) à son/sa partenaire.

Regarder un film érotique (si l’espace le permet).

Soirée masturbation côte à côte...

En solo :