Quelle émission culinaire comblera votre appétit ce week-end?

Dent sucrée ou carnivore endurci? Cuisiner pour partager avec autrui ou pour se gâter d’un péché mignon? Quelle émission culinaire devriez-vous regarder en ce week-end de Pâques, selon votre type de fourchette? Faites le test, et bon appétit!

1) Avec qui aimez-vous faire la cuisine?

A) Vos jeunes enfants

B) Vos adolescents

C) Vos amis, votre famille élargie et votre voisinage

D) Avec des professionnels, dans le cadre d’un cours, par exemple

2) Quelle image représente le mieux votre fantasme culinaire?

A) Un gâteau au chocolat décoré de fraises et de crème fouettée

B) Des fruits et légumes frais, cueillis de votre jardin

C) Un contre-filet de bœuf bien assaisonné et ses accompagnements

D) Une assiette de foie gras, confiture de figues et pain brioché

3) Que symbolise pour vous l’acte de cuisiner?

A) Se faire plaisir

B) Donner au suivant et aider les autres

C) Socialiser et échanger avec vos proches

D) Découvrir des saveurs d’ici et d’ailleurs

4) Lequel de ces restaurants préférez-vous?

A) Juliette & Chocolat, pour les gâteries

B ) Chez Cheval, pour sa mission sociale

C) Moishes, pour les steaks et les burgers

D) Europea, pour la fine cuisine

5) On vous propose de réaliser l’un de vos rêves liés à la nourriture. C’est:

A) Accéder au poste de goûteur(se) dans une usine de confection de friandises

B) Atteindre l’autosuffisance alimentaire, cultiver et consommer vos propres produits

C) Avoir l’estomac assez grand pour engloutir un gigantesque burger garni à deux étages

D) Avoir les moyens d’essayer tous les restaurants des plus grands chefs du monde

Résultats

Si vous avez obtenu une majorité de...

A) Vous avez une gourmandise insatiable pour les desserts et vous aimez choyer vos tout-petits de sucreries au chocolat ou au caramel. Vous devriez regarder «Le championnat de pâtisserie junior», samedi et dimanche, à midi, sur Yoopa. Huit jeunes pâtissiers âgés de 10 à 13 ans y relèvent des défis savoureux en confectionnant gâteaux originaux et biscuits alléchants, pour mettre la main sur un grand prix de 10 000 $.

B) La nourriture et ses plaisirs revêtent pour vous une signification altruiste. Vous aimez popoter pour ensuite donner, et vous êtes conscient des efforts qui sont investis afin qu’un bon repas parvienne jusqu’à votre assiette. En ce sens, vous prendrez plaisir à regarder, avec vos adolescents, «Agrofun», samedi, à 8 h 30, à Unis TV. De son œil attentif, l’animateur Patrick Thibeault guide des élèves de 4e et 5e année dans leur initiation à l’agriculture. Cette semaine, nos apprentis jardiniers-maraîchers vont donner un coup de main à la Ferme Alva pour aider à planter des semis.

C) Pour vous, le summum du bonheur culinaire se trouve autour du barbecue un soir d’été. «BBQ Pitmasters: les champions du BBQ», samedi, à 17 h, à Zeste, ne comblera peut-être pas à elle seule votre envie de viande, mais la compétition autour du gril vous inspirera peut-être à mitonner une côte levée caramélisée à point ou une bavette bien marinée. 50 000 $ sont en jeu pour les participants.

D) Vous entretenez un vif penchant pour la gastronomie, et «Planète chefs», dimanche, à 19 h 30, sur Planète+, éveillera certainement votre curiosité. On y rencontre de nouveaux chefs qui, arrivés en France, ont puisé dans leurs deux cultures culinaires, d’origine et d’adoption, pour n’en créer qu’une seule, à leur image. Cette semaine, on voyage en Tunisie avec le cuistot Nordine Labiadh, chef du restaurant À Mi-Chemin, à Paris, qui nous fait découvrir les lieux et les personnes qui ont inspiré son style aux fourneaux.