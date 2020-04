Que regarder à la télévision samedi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 11 avril.

Salut Bonjour Week-end

La pandémie de COVID-19, malheureusement, ne prend pas congé le week-end. Ève-Marie Lortie et son équipe de collaborateurs nous tiennent au courant des plus récents développements dans l’actualité, en plus d’apporter à nos matinées de fin de semaine une touche de légèreté dont on a plus que jamais besoin.

Samedi, 6h, TVA.

2001: Odyssée de l’espace

Ce long-métrage de science-fiction de Stanley Kubrick, sorti en avril 1968, est considéré comme l’une des plus grandes œuvres cinématographiques de tous les temps. Point de départ: l’aube de l’humanité, dans le désert africain. Arrivée: la planète Jupiter, quatre millions d’années plus tard, en 2001.

Samedi, 6h, Cinépop.

Les trésors d’Arthur l’aventurier

Vos petits explorateurs partiront sur la route de sept parcs nationaux du Québec, dans Charlevoix, en Abitibi-Témiscamingue, à Roxton Pond, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et à Québec. Avec leur ami Arthur l’aventurier, ils résoudront des énigmes et acquerront une multitude de connaissances, tout en s’amusant!

Samedi, 7h, ICI Radio-Canada Télé.

Top 7 des piscines d’exception

À ce temps-ci de l’année, on commence à rêver d’une saucette dans l’eau bleue, et le Top 7 des piscines d’exception nous enchantera avec ses prises de vue uniques sur les piscines d’hôtel les plus époustouflantes et romantiques du monde.

Samedi, 13h, Évasion.

Ben-Hur

Incontournable classique du week-end de Pâques, Ben-Hur fait partie des traditions de plusieurs. Mais attention, c’est la relecture de 2016 du réalisateur Timur Bekmambetov, avec Morgan Freeman, Jack Huston et Toby Kebbell, que TVA diffuse samedi, et non la version de William Wyler de 1959. Un prince juif revient chez lui pour se venger de son frère, un ambitieux officier romain qui l’a envoyé aux travaux forcés.

Samedi, 14h, TVA.

De rage et de danse

Documentaire produit par Canal+ où l'on retrace le parcours d’un groupe d’élèves du collège République de Nanterre qui participent au programme de l’Académie de l’Opéra national de Paris, «Dix mois d’école et d’opéra». On suit les jeunes dans leurs apprentissages de septembre à juin.

Samedi, 20h, Planète+.

Les petits meurtres d’Agatha Christie

Épisode intitulé «L’heure zéro» de la deuxième saison des téléfilms français inspirés de l’univers de la légendaire auteure Agatha Christie. Alice Avril travaille désormais à TV Nord, en tant qu’assistante du chef Maxime Beaumont, qui présente une émission culinaire. Lorsque le directeur de la chaîne est assassiné, le cuistot vedette est automatiquement soupçonné.

Samedi, 20h 45, TV5.