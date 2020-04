Souvenir d’Afrique

Être un voyageur professionnel en temps de pandémie, c’est un peu comme être un marin sans bateau ! Privé de l’essence de sa propre vie. Néanmoins, je suis de ceux et celles qui respectent le confinement à la lettre depuis la mi-mars. Mon plus grand défi au quotidien est de canaliser ce désir intense de faire mon sac à dos et de partir à l’aventure. Mais je relève ce défi d’isolement total par solidarité collective. J’en profite pour éplucher mes archives photographiques et je m’évade avec émotion dans ces souvenirs. Parce que le voyage, ce n’est pas que le moment présent. C’est aussi le bonheur de la préparation mais surtout, ce qu’il en restera au retour. Des souvenirs intarissables, magnifiés par la nostalgie. Il y a quelques mois à peine, je me revois au sommet de la dune Big Daddy au coucher du soleil, en compagnie de mon ami Gary. Le monde semblait nous appartenir. Le vent chaud, la solitude et un paysage qui m’a profondément marqué et me remplit d’espoir. Celui de repartir un jour ! Le monde nous attendra...

- L’auteur a été invité dans cet itinéraire sur mesure par Voyageurs du monde.

Appareil : Canon EOS R

Objectif : RF 24-70mm F.28 L IS USM

Exposition : 1/200s à f/11

ISO : 200

Fait intéressent : Culminante à 325 mètres, cette dune est la plus haute du monde.