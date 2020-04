Un duplex transformé en maison est à 599 000$

Cette propriété située dans le quartier Mercier a eu droit à un véritable vent de fraîcheur durant les dernières années.

Ce duplex transformé en maison à étages possède 4 chambres, deux salles de bain et une cuisine avec un coin-repas qui vous donnera l’impression de manger au restaurant.

Avec sa grande luminosité et sa fenestration exceptionnelle, cette propriété devrait attirer beaucoup d'acheteurs.

De plus, de nombreuses rénovations ont été effectuées en 2019 et en 2020, comme les planchers, les salles de bain, la cuisine, l’électricité, la plomberie et plus encore.

Cette maison est présentement sur le marché au coût de 599 000$.

Cette maison est présentement sur le marché au coût de 599 000$.

