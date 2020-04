Un rendez-vous pour les fans de La Voix

Même si les tournages de La Voix sont suspendus en raison de la pandémie, cela n’empêchera pas les candidats d’offrir aux gens un rendez-vous musical tous les dimanches, à 19 h, sur les réseaux sociaux, pour les deux prochains mois.

Raff Pylon, qui fait partie de l’équipe Marc Dupré, a lancé une série de capsules musicales, intitulées Piano Sessions, où lui et ses collègues de La Voix reprennent de grands succès populaires autour d’un piano.

Il tient cependant à le préciser : toutes les capsules, qui ont été tournées dans son studio, chez lui, ont été enregistrées avant la pandémie.

« J’avais déjà établi une liste de covers que je voulais faire dans mon studio, explique Raff Pylon à l’autre bout du fil. Quand j’ai rencontré les autres candidats, je trouvais qu’il y avait vraiment beaucoup de talents alors j’ai eu envie de le faire avec eux. »

Rendez-vous quotidien

Cette semaine, il a donc mis en ligne une excellente reprise de Old Town Road avec Louis-David Leclerc et Francis Degrandpré. D’ici la fin mai, il promet des reprises de Lewis Capaldi, Alicia Keys et For King & Country, entre autres. Il sera entouré de Gabrielle Nogue, Clara Têtu, Jason Valentino et Michaela Cahill.

Quand La Voix s’est arrêtée, « on a eu l’idée de les présenter sur les réseaux sociaux la même heure, chaque semaine », dit-il.

Il confie avoir du matériel à offrir aux fans chaque semaine pour les deux prochains mois.

Et même s’il est déçu que La Voix se soit arrêtée brusquement, Raff Pylon comprend pleinement la situation. « C’est certain qu’on était dans un momentum intéressant. Mais le plus important, c’est qu’on prenne tous soin de nous. »