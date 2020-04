Climat de peur au CHSLD Laflèche

Le bilan ne fait que s’alourdir au CHSLD Laflèche de Shawinigan. Les derniers chiffres font état de 22 morts. Et 96 résidents sur un total de 118 sont infectés et 63 employés ont eux aussi été déclarés positifs à la COVID-19.

Une détresse psychologique s'installe chez certains membres du personnel, qui ont peur de recevoir une sanction, s'ils sortent de l'information à l'extérieur des murs de ce CHSLD.

Une employée du CHSLD Laflèche s'est quand même confiée à TVA Nouvelles, sous le couvert de l’anonymat, toutefois.

«Je ne veux pas parler à la télévision, je ne veux pas de représailles. Je sais comment sont mes chefs de travail», a-t-elle dit.

La situation est déplorée par le fils d’une résidente. Jean Lacerte est au chevet de sa mère depuis cinq jours. Sa mère de 78 ans est atteinte du coronavirus depuis le 3 avril.

Il est en visite de compassion, ce qui signifie qu'il dort dans la même chambre que sa mère afin de veiller sur elle et de l'accompagner dans cette rude épreuve. Malgré les mesures de protections maximales dont il bénéficie, Jean Lacerte est conscient du risque de propagation du virus.

Toutefois, ce qui l'inquiète le plus, c'est la réalité des employés qui ont à vivre avec ce climat de peur, dont il a été témoin.

«Les gens ne veulent pas, n'osent pas et ont peur d'avoir une sanction. Dans ce genre de climat, tu ne peux pas arriver demain matin et dire que les employés des autres étages vont t'apporter des solutions, ce n'est pas un travail d'équipe! On sent qu'il y a une direction d'une part, et qu'il y a des gens en bas qui subissent ce que la direction dit.»

Le syndicat réagit fortement

Le syndicat a été informé de ce climat de peur dimanche, à la suite de témoignages d'employés à TVA Nouvelles.

«J'invite fortement l'ensemble de nos membres à communiquer avec nous, toujours sous le couvert de l'anonymat. On va s'assurer que les personnes qui ont fait des menaces à des anges gardiens, qui, on va se le dire, présentement, n'ont pas à subir des pressions supplémentaires. Je trouve la situation inacceptable!» a soutenu Pascal Bastarache, président du syndicat des préposés aux bénéficiaires pour la Mauricie et le Centre-du-Québec.

Le syndicat souhaite que la direction rétablisse rapidement la situation, afin de rassurer ses employés.