Des balados pour vous remonter le moral

Le confinement nous affecte tous le moral. Ces balados pourront peut-être vous aider.

Le confinement nous affecte tous d’une façon ou d’une autre.

Comme semble le démontrer l’augmentation de demandes d’aide psychologique, nous sommes plus anxieux qu’à la normal.

Tandis que certains sont inquiets à cause de la pandémie et les dangers associés à la COVID-19, d’autres sont affectés par le fait d’être seuls et confinés depuis plusieurs semaines.

Pour les amateurs de balados, certaines productions pourront heureusement vous aider à vous remonter un peu le moral.

Passe-temps, introspection et bonnes nouvelles

Il est important de préciser que, bien entendu, ces balados ne remplaceront jamais l’aide d’un professionnel en santé mentale et qu'il est important faire appel un tel professionnel si vous sentez que vous en avez besoin pour vous ou un proche.

Mes suggestions de cette semaine pourront cependant en aider plusieurs à se divertir ou se changer les idées.

Certains balados vous proposent simplement de trouver un nouveau hobby pour occuper votre temps.

D’autres nous amènent plutôt à mettre les choses en perspective et faire un peu d’introspection.

Personnellement, j’apprécie particulièrement ceux qui nous font part de bonnes nouvelles et qui nous rappellent que ça va bien aller.

Que ce soit par l’entremise d’une balado ou non, trouvez vous quelque chose qui vous aidera à passer à travers ces temps difficiles.

Quiconque ayant besoin d’aide psychologique pour soi-même ou un proche peut joindre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 la ligne québécoise de prévention du suicide au 1-866-277-3553.

5 balados qui vous aideront à vous sentir mieux

Deux filles en quarantaine – QUB Radio

Très bonne nouvelle pour les amateurs de la populaire émission matinale Deux filles le matin, Marie-Claude Barrette est maintenant à la barre de son propre balado à QUB Radio. L’animatrice nous présente du lundi au jeudi des entrevues avec des artistes et spécialistes qui ensoleilleront votre quotidien en cette période de confinement.

Émotions – Louie Media

Ce balado français animé par Cyrielle Bedu vous aidera à mieux comprendre ce que vous ressentez. Depuis quelques semaines, l’équipe d’Émotions se concentre spécialement sur les sentiments qui nous assiègent en ce temps de pandémie. Un bon balado pour nous amener à faire un peu d’introspection.

*Pour une alternative en anglais, je vous suggère d’écouter l’excellent balado américain Invisibilia.

Kind World – WBUR

Chaque épisode de Kind World nous fait part d’une simple bonne action ayant changé la vie d’une ou plusieurs personnes. De telles histoires réconfortantes pourront en aider certains à ne pas trop penser aux mauvaises nouvelles qui font maintenant parties de notre quotidien.

By the Book – Stitcher

Vous aimeriez profiter de cette période de confinement pour tenter de devenir une meilleure personne? Les animatrices du balado américain By the Book vous font découvrir à chaque épisode un différent livre de croissance personnelle, testent ses préceptes durant deux semaine et critiquent la façon dont ceux-ci ont affecté leurs vies.

10 trucs pour... – Ici Radio-Canada Première

Ce nouveau balado vous présente 10 trucs pour vous amener à commencer un nouveau passe-temps durant cette période d’isolement. Dans le premier épisode, l’horticultrice Mélanie Grégoire vous aide à préparer votre jardin.