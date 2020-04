[EN DIRECT DIMANCHE 12 AVRIL] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie de tout le monde.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l’économie.

DERNIER BILAN | 6h37

PLANÉTAIRE

Cas: 1 781 127

Morts: 109 312

Rétablis: 405 972

CANADA

Atteints du virus : 23 318, dont 12 292 au Québec

Décès : 653, dont 289 au Québec

Toutes les nouvelles au sujet de la COVID-19, le dimanche 12 avril 2020

7h18 | Le tour de la planète pour comprendre les ravages du virus

La Chine et la Corée du Sud sont en mode relance, l’Italie et l’Espagne comptent leurs morts, les États-Unis sont submergés par la vague et l’Afrique n’a peut-être encore rien vu. Le Journal fait le tour de la planète pour constater les dégâts.

7h09 | Les touristes québécois ont déserté leur paradis

En l’espace de quelques semaines, les pays des Antilles et de l’Amérique centrale ont été désertés par les touristes qui peuplent habituellement leurs plages.

Photo AFP

6h37 | Kim Jong-Un appelle à des mesures plus fortes

La Corée du Nord a appelé à des mesures plus fortes contre la pandémie de la COVID-19 lors d’une réunion présidée par son leader Kim Jong-Un, a annoncé dimanche l’agence officielle nord-coréenne, sans indiquer si le pays avait enregistré des contaminations.

6h14 | À la tête du CHSLD Herron et encore dans l’eau chaude

Les problèmes durent depuis longtemps dans les résidences pour aînés de l’homme d’affaires Samir Chowieri, président du groupe Katasa, qui possède le CHSLD Herron. Depuis quelques années, l’entreprise gérée par M. Chowieri et ses trois filles voit sa réputation être entachée.

5h39 | Le nombre de morts quotidiens repart en hausse en Espagne à 619

Le nombre de morts en 24 heures du COVID-19 rebondit en Espagne à 619, après trois jours consécutifs de baisse, ce qui porte le bilan total à 16 972, selon les chiffres publiés par le gouvernement.

4h45 | Record de nouveaux cas importés de COVID-19 en Chine

La Chine a annoncé dimanche 97 nouveaux «cas importés» de contamination au nouveau coronavirus, c'est-à-dire dus à des personnes arrivant de l'étranger, un niveau jamais atteint depuis début mars et la publication de ce décompte.

3h42 | Fêtes de Pâques solitaires pour le pape

Le pape François donne dimanche sa traditionnelle bénédiction urbi et orbi de Pâques à l'intérieur d'une basilique Saint-Pierre désespérément vide pour cause de pandémie, sans l'acclamation des 70 000 fidèles venus l'an dernier l'écouter et le saluer en plein air.

AFP

00h46 | Au Nicaragua, le gouvernement pousse à célébrer Pâques dans la rue

Sans protection, ils s'agglutinent, courent et crient costumés. Des centaines de Nicaraguayens traînent dans les rues de Masatepe des Juda enchaînés, une tradition de la Semaine sainte encouragée par le gouvernement de Daniel Ortega malgré la décision de l'église de suspendre les célébrations pour contenir la propagation de la COVID-19.

0h05 | Le Sénat se penchera sur les leçons apprises de la pandémie de COVID-19

Le Sénat canadien se penchera cet automne sur l’amélioration de l’état de préparation et la réponse du pays à des pandémies, dans la foulée de celle que nous traversons en ce moment.