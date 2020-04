Équipements de protection individuelle: pas une priorité pour Ottawa dans les années précédant la pandémie

Augmenter les stocks d’équipements de protection individuelle, comme les masques médicaux, n’était pas une priorité majeure du gouvernement fédéral dans les récentes années précédant l’actuelle crise de la COVID-19, a admis dimanche une ministre du gouvernement Trudeau.

En entrevue à l’émission The West Block au réseau de télévision Global, la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, qui a été ministre des Services publics et de l’Approvisionnement de 2017 à 2019, a affirmé que lorsqu’elle était responsable de ce ministère, les fonctionnaires «n’ont pas à ce point attiré notre attention» sur la mise à jour des réserves de ces équipements.

«Nous étions très concentrés, comme vous le savez, sur les achats pour la Défense, sur les besoins en navires de la Garde côtière, [...] sur Phoenix, a expliqué la ministre. Nous avions beaucoup de pain sur la planche à Services publics et Approvisionnement et cela, non, n’était pas une priorité majeure.»

Mme Qualtrough a souligné que c’est à partir de la mi-janvier cette année que le gouvernement a commencé à faire l’acquisition de plus d’équipements de protection individuelle.

Durant l’entrevue, lorsqu’il lui a été demandé si elle croyait que la préparation du gouvernement à la présente pandémie a été trop lente, la ministre Qualtrough a mentionné que les fonctionnaires prenaient «les meilleurs décisions» avec l’information qu’ils détenaient à ce moment.