États-Unis: 1 514 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 h, nouveau ralentissement

WASHINGTON | Les États-Unis recensent dimanche soir 1 514 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, un chiffre en repli pour le second jour consécutif, selon un décompte quotidien de l’université Johns Hopkins.

• À lire aussi: [EN DIRECT DIMANCHE 12 AVRIL] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: États-Unis: il tente de vendre 125 millions de masques inexistants

• À lire aussi: COVID-19 : une réouverture graduelle aux États-Unis possible en mai

Cette université américaine de médecine, dont les bilans font référence, avait recensé 1 920 nouveaux morts samedi et 2 108 vendredi.

Les États-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19 avec plus de 22 000 décès et au moins 555 000 cas confirmés.

La situation est particulièrement grave dans l’Etat de New York, épicentre de la maladie avec plus de 9 000 morts, dont près de 7 000 dans la seule ville de New York.

« On ne voit pas de baisse importante, c’est juste une stabilisation », a nuancé dimanche le gouverneur de l’État, Anderew Cuomo.

Le pays est à l’arrêt en raison des restrictions mises en place pour endiguer l’épidémie. « C’est une peste comme notre pays n’en a jamais vu, mais nous gagnons la bataille, nous gagnons la guerre », a affirmé le président Donald Trump dans un message vidéo de Pâques sur Twitter.