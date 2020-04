Justin Trudeau a célébré Pâques avec sa famille dimanche

Le premier ministre Justin Trudeau a pris congé dimanche, à l’occasion de la fête de Pâques, afin de passer du temps avec sa famille.

Il s’agissait de sa première journée de congé depuis près d’un mois alors qu’il tient chaque jour en fin de matinée un point de presse pour informer la population sur l’évolution de la pandémie de COVID-19 et les différentes mesures d’aide et de prévention prises par son gouvernement.

Justin Trudeau ne tiendra pas de conférence de presse lundi non plus.

En début de soirée, dimanche, sa femme, Sophie Grégoire Trudeau, a publié sur Facebook des photos de la famille réunie à l’occasion de Pâques.

«Bon dimanche tout le monde! Justin, les enfants et moi voulons prendre quelques instants pour vous souhaiter nos meilleurs vœux en ce long week-end. Même si on doit tous faire preuve de créativité pour célébrer un peu différemment cette année, on est tous dans le même bateau. Si vous êtes avec vos proches ou si vous gardez le contact à distance, on pense à vous et vous êtes dans nos cœurs. Joyeuses Pâques!» dit Mme Grégoire Trudeau dans un message accompagnant les photos.