«La vraie nature»: Sarah-Jeanne Labrosse a «frappé un mur»

MONTRÉAL | Sarah-Jeanne Labrosse l’admet ouvertement: dans la dernière année, elle a frappé un mur. «Un mur de fatigue», raconte-t-elle avec beaucoup de sincérité dans l’épisode de La vraie nature qui sera diffusé ce dimanche, à TVA.

Le mur fut «complet, total», insiste l’égérie de Révolution. Un choc vagal et quelques jours de congé forcé plus tard, Sarah-Jeanne a revu ses priorités. «Maintenant, je fais attention», décrète-t-elle.

De cette édition très forte de La vraie nature, où il est notamment question de la dépression de Normand Brathwaite et du retour à la radio des Grandes Gueules, au tournant des années 2010, qui a rendu Mario Tessier un peu amer, on retiendra surtout les confidences de la comédienne et animatrice de 28 ans, qui s’ouvre sans réserve sur ses récentes prises de conscience.

Les deux invités masculins ne manqueront d’ailleurs pas de souligner, à la fin de leur séjour au chalet de Jean-Philippe Dion, la maturité et la profondeur dont fait preuve leur partenaire du week-end.

Pilote automatique

L’élément déclencheur de cette évolution chez Sarah-Jeanne? Son contact avec les danseurs de Révolution, dont la passion, l’ardeur et le dévouement ont déteint sur elle, à qui tout semble pourtant toujours avoir réussi. L’égérie de la compétition de danse de TVA n’hésite pas à affirmer que ce projet a changé «toute sa vie». «Au complet», martèle-t-elle.

Elle qui rêvait depuis toujours d’un amoureux, d’enfants, d’une maison, d’une piscine et d’un chien, à l’image du foyer où elle a grandi, s’est permis de questionner ses certitudes.

«Je me suis rendu compte que les plans que je m’étais faits pour ma vie, étant plus jeune, je ne les avais pas tant réfléchis. J’étais sur un genre de pilote automatique de choix de vie...», raconte Sarah-Jeanne Labrosse à La vraie nature.

Preuve de son cheminement: elle affirme aujourd’hui ne pas avoir de compagnon et être sereine dans son célibat.

«C’est la première fois depuis que j’ai 14 ans que je ne suis pas en amour. Et je pense que cette émission-là (Révolution, NDLR) m’a permis de me dire: "Qu’est-ce que t’aimes? Qui es-tu? Peut-être que la réponse n’est pas claire, en ce moment. Va donc voir ailleurs si tu es là..."»

«C’est l’une des plus belles années de ma vie, parce que je vais à ma rencontre, et ça, je pense que ça vaut plus que n’importe quel succès», ajoute Sarah-Jeanne, qu’on a pu voir sur cinq chaînes de télévision différentes dans les dernières années (TVA, ICI Radio-Canada Télé, Télé-Québec, Super Écran, VRAK), et qui aborde aussi, à La vraie nature, les sujets de son enfance de jeune sportive, de ses débuts au cinéma, de la fin de ses études et de son rapport à la notoriété. Elle avoue notamment que l’anonymat lui manque parfois, même si elle savoure les privilèges du succès.

Et quelle leçon retient la nouvelle Donalda des Pays d’en haut de ces derniers mois d’introspection? «Écoute la petite voix. Arrête de parler par-dessus. Arrête de parler en même temps. C’est comme si je m’autocoupe la parole. C’est vraiment "le fun" ce qu’elle me dit de faire, cette voix-là...», conclut Sarah-Jeanne.

