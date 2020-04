Le président du Brésil ne veut pas fermer le pays

Le président brésilien, qui qualifie la COVID-19 de « petite grippe », risque de se retrouver à la tête d’un des pays les plus sévèrement touchés par la maladie.

Avec plus de 1100 morts et 20 000 cas répertoriés, le Brésil est présentement le pays le plus affecté en Amérique du Sud et il se retrouve dans les 15 pays les plus touchés au monde.

Pourtant, son président, Jair Bolsonaro, connu pour ses déclarations populistes et ses politiques d’extrême droite, continue de minimiser les conséquences de la pandémie depuis que le virus a fait un premier cas le 26 février dernier à Sao Paulo.

Virus imaginaire ?

Dans ses nombreux messages à la nation, Jair Bolsonaro estime qu’un ralentissement économique serait plus dévastateur que le virus, et que cette crise est née de « l’imagination » des médias.

Un rapport du ministère de la Santé brésilien a souligné la semaine dernière le sévère manque d’équipements et de professionnels de la santé pour affronter la phase la plus aiguë du virus.

Des mesures de confinement ont été mises en place au Brésil par les gouverneurs des différents États depuis le 24 mars, malgré les critiques du président.

Les frontières sont fermées aux ressortissants venus d’Europe, d’Australie et de plusieurs pays asiatiques jusqu’au 20 avril. Les frontières terrestres sont aussi fermées pour les pays voisins jusqu’à nouvel ordre.

Masque obligatoire au Chili

Bien que l’Amérique latine soit une des dernières régions du globe touchées par la pandémie, plusieurs pays ont déjà commencé à fermer leurs frontières et à obliger les citoyens au confinement à la maison.

Le Chili, troisième pays en Amérique du Sud avec le plus grand nombre de cas, oblige tous ses citoyens à porter un masque lorsqu’ils sont dans les transports publics. Les mesures de confinement obligatoire sont appliquées dans certains quartiers de la capitale.

Le Pérou, le Panama, la Colombie, la Bolivie, le Venezuela et le Paraguay, pour leur part, ont décrété des mesures de quarantaine obligatoire pour tous.