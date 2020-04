Les orphelins de la COVID-19

Il aura fallu l’horreur pour que François Legault retire ses lunettes roses. Il aura fallu surtout l’indignation collective des Québécois pour qu’il concède l’évidence.

« Je ne suis pas fier de ce qui se passe dans les CHSLD. »

L’abject traitement des aînés à la Résidence Herron, à Dorval, était pourtant connu depuis le 29 mars, date à laquelle l’établissement a été placé sous tutelle.

Mais pourquoi faire preuve de transparence ? Pourquoi admettre que le système a échoué ? Pourquoi affoler la population ? Il était bien plus simple de balayer l’affaire sous le tapis.

Comme quoi, même en temps de pandémie, la transparence a ses limites.

La pointe de l’iceberg

Les conditions scandaleuses dans lesquelles les résidents de Herron ont été abandonnés sont probablement un cas isolé. Mais la situation est assez préoccupante pour que le gouvernement décide de mener une vérification dans l’ensemble des résidences privées.

La même logique s’applique aux CHSLD.

Depuis le début de la semaine, François Legault et son équipe plaident que six CHSLD sont en état de crise, sans plus. Ils feraient bien d’écouter l’analyse de l’expert qu’ils ont eux-mêmes embauché.

Selon le Dr Quoc Dinh Nguyen, interniste-gériatre au CHUM et placé à la tête du groupe d’experts nommés pour contenir la crise dans les CHSLD, les six centres qui font les manchettes pourraient bien n’être que la pointe de l’iceberg. Ils ont subi l’éclosion à grande échelle avant les autres, tout comme Montréal a été touchée avant les régions.

Le gouvernement peut bien promettre de déplacer des montagnes pour protéger nos aînés, c’est oublier qu’on a longtemps affirmé que les préposés aux bénéficiaires n’avaient pas besoin de masques !

Emmurés dans leur silence

Vivement que certaines familles ont brisé l’omertà qui régnait !

Il était certes justifié d’interdire les visites dans les résidences et centres de soins pour aînés. Le résultat demeure qu’ils sont devenus plus vulnérables que jamais. Sans proches pour intervenir, dénoncer, critiquer, les aînés sont devenus orphelins face à la pandémie. Ils sont condamnés à subir en silence la mise en œuvre disparate des saintes directives du ministère de la Santé.

Il est vrai que la COVID-19 s’est révélée plus sournoise que prévu, qu’on n’avait pas prévu la contagion des personnes asymptomatiques.

N’empêche, les CHSLD ont toujours été les parents pauvres de notre réseau de la santé. La pandémie n’a fait qu’accentuer des problèmes dont on s’est trop longtemps accommodé. Et ça, le gouvernement aurait dû le savoir.